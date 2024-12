110-metrowy apartament na ostatnim piętrze z panoramicznym tarasem i widokiem na Schody Hiszpańskie kupił, jak podał portal Roma Today, włoski menedżer, a całą transakcję przeprowadzono wyjątkowo szybko, bo w ciągu 32 dni. To także rekord - odnotowano.

5,2 miliona plus dodatkowe koszty

Dotychczasowy właściciel luksusowego mieszkania chciał za nie 5,2 mln euro i taką sumę, włącznie z dodatkowymi kosztami, uzyskał.

Rekordowo wysoka cena za metr kwadratowy

Przedstawiciel agencji nieruchomości, który pośredniczył w tej transakcji, zwrócił uwagę na jej wyjątkowość także dlatego, że zakupem nie był zainteresowany żaden cudzoziemiec, co zwykle nie zdarza się w przypadku najdroższych ofert. Jak dodał, takich transakcji dokonują zazwyczaj Amerykanie, Francuzi i Rosjanie. Cena zaś, zauważa się, jest spektakularnie wysoka.

Do tej pory zdarzały nam się nieruchomości w cenie 22 tysięcy euro za metr kwadratowy - powiedział właściciel agencji. Podkreślił również, że tak wyjątkowe mieszkania, jak to przy Placu Hiszpańskim, pojawiają się w ofercie co 20-30 lat.