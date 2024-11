Faktycznie widzimy to chociażby w danych dotyczących sprzedaży detalicznej. To jest naturalny proces odbudowy oszczędności – powiedział minister, odnosząc się do wpływu stóp procentowych na konsumpcję. Dane ekonomiczne potwierdzają te obserwacje – gospodarstwa domowe coraz większą część dochodów przeznaczają na oszczędzanie, a nie na konsumpcję.

Stopy procentowe a portfele Polaków. Domański: Mniejsze zakupy, większe oszczędności

Minister finansów zaznaczył, że kluczowym elementem strategii gospodarczej są inwestycje, zarówno publiczne, jak i prywatne. Dlatego między innymi na przyszły rok zabezpieczyliśmy niemal 5 mld zł na polską elektrownię jądrową. Premier Donald Tusk przekazał obligacje skarbowe o wartości 3,5 mld zł na budowę CPK. Zwiększamy inwestycje w infrastrukturę kolejową, więc krok po kroku te inwestycje w Polsce będą przyspieszały– zapowiedział Andrzej Domański.

Równocześnie wskazał na konieczność pobudzania inwestycji prywatnych, które również mają szansę stać się ważnym elementem ożywienia gospodarczego.

PKB. Hamowanie konsumpcji i niższy wzrost

Z najnowszych danych GUS wynika, że wzrost polskiego PKB w III kwartale 2024 roku wyniósł 2,7 proc. rok do roku, podczas gdy w poprzednim kwartale osiągnął poziom 3,2 proc.. W ujęciu kwartalnym PKB spadł o 0,1 proc.. Ekonomiści zauważają silne spowolnienie wzrostu konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych – z 4,6 proc. w II kwartale do zaledwie 0,3 proc. w III kwartale. Konsumpcja publiczna również spadła, osiągając 4,5 proc. rok do roku wobec 11,5 proc. w poprzednim kwartale.

Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że dotychczasowy wzrost gospodarczy opierał się głównie na konsumpcji. Jednak poprawa dochodów gospodarstw domowych nie przełożyła się na proporcjonalny wzrost wydatków. "Część z zarobionych pieniędzy gospodarstwa domowe przeznaczają na odbudowę oszczędności" – zauważyli analitycy.

