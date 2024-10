Reklama

W odpowiedzi na te doniesienia, Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. zdecydował się na wycofanie z rynku mat odświeżających do lodówek o numerze referencyjnym 87822831 i kodzie EAN 3276007654257.

GIS ostrzega przed niebezpieczną substancją w matach do lodówek. Sprawdź, czy jej nie masz

Produkty te zostały wyprodukowane w Chinach. Właścicielskie badania przeprowadzone przez Leroy Merlin wykazały możliwość migracji szkodliwej substancji do żywności, co natychmiast skłoniło firmę do podjęcia kroków mających na celu zablokowanie sprzedaży oraz wycofanie produktu z rynku.

Firma zapewniła, że wszystkie wycofywane maty, które nie zostały jeszcze sprzedane, zostaną zutylizowane. Dodatkowo Leroy Merlin wprowadził procedurę zwrotu dla klientów, którzy zakupili ten produkt. Klienci mogą zwrócić maty w dowolnym sklepie Leroy Merlin i otrzymać pełny zwrot gotówki. Firma poinformowała również, że powiadomi wszystkich uczestników programów lojalnościowych za pomocą wiadomości e-mail oraz SMS. Informacje dotyczące zwrotu zostaną także umieszczone na stronie internetowej oraz w sklepach.

GIS we współpracy z Leroy Merlin będzie monitorować przebieg procesu wycofania produktu z rynku, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów.

Źródło: PAP, GIS