Z powodu pożaru zamknięty został odcinek drogi krajowej DK48, łączący Tomaszów Mazowiecki i Spałę, w miejscowości Cygan, gdzie znajduje się zakład.

Jak poinformował oficer dyżurny PSP w Łodzi, pożar wybuchł około 1:20 w nocy. Ogień szybko rozprzestrzenił się, obejmując dwa budynki zakładu: rozlewnię oraz magazyn, a także składowisko substancji oleistych, które zajmuje obszar o powierzchni 100 na 100 metrów. W składowisku znajdowały się materiały do produkcji olejów, zgromadzone w dużych zbiornikach, tzw. mauzerach, o pojemności 1000 litrów każdy.

Pożar jest opanowany i już się nie rozprzestrzenia, ale akcja gaśnicza potrwa jeszcze co najmniej przez kilka godzin – powiedział PAP Jędrzej Pawlak, rzecznik KW PSP w Łodzi.

Katastrofalny pożar w Tomaszowie. Tysiące litrów oleju w ogniu. Nowe informacje

Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Zarówno strażacy, jak i policjanci potwierdzili, że w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał.

Pożar prawdopodobnie wybuchł w budynku rozlewni, po czym rozprzestrzenił się na dalsze części - magazyn i zewnętrzne składowisko. W budynku o wymiarach 40 na 17 m znajdował się duży zbiornik z substancjami oleistymi i kilka mniejszych. Dwa z tych zbiorników rozszczelniły się i doszło do wycieku – poinformował Jędrzej Pawlak.

W budynkach objętych pożarem miało znajdować się osiem zbiorników z łatwopalnymi cieczami, które mogły zawierać nawet kilkanaście tysięcy litrów substancji. Ogień rozprzestrzeniał się na sąsiadujące składowisko, na którym ustawiono mauzery w czterech warstwach.

Płomienie i wysoka temperatura powodowały rozszczelnianie się kolejnych zbiorników, co prowadziło do zapłonu wyciekających substancji. Świadkowie pożaru donosili o wybuchach, które były najprawdopodobniej wynikiem gwałtownego nasilenia ognia.

Zakład Tedex, który produkuje oleje, jest położony w miejscowości Cygan, w lesie na wschód od Tomaszowa Mazowieckiego. Oprócz samego zakładu, ogień objął również przylegające tereny leśne. Do walki z żywiołem skierowano jednostkę ratownictwa chemicznego z Łodzi oraz kontenery ze środkiem pianotwórczym i cysterny z wodą.

Strażacy z OSP z okolic Tomaszowa Mazowieckiego, w tym z miejscowości Smardzewice, Lubochnia, Tomaszów Mazowiecki i Białobrzegi, utworzyli magistralę wodną z rzeki Pilicy, aby dostarczyć wodę na miejsce pożaru.

Zamknięta do odwołania pozostaje droga krajowa 48 między Tomaszowem Mazowieckim a Spałą.

To jedyna droga dojazdowa do miejsca pożaru, więc skierowaliśmy tam funkcjonariuszy do kierowania ruchem i zabezpieczenia dojazdu dla wozów ratowniczych – powiedziała PAP Natalia Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Samochody osobowe zostały skierowane na wyznaczone objazdy, które prowadzą przez Glinnik i Luboszewy. Akcja gaśnicza trwa, a strażacy walczą o pełne ugaszenie pożaru i zminimalizowanie szkód.

Źródło: PSP, PAP