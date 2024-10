Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt, wskazał w rozmowie z Interią, że podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała bezpośredni wpływ na wysokość preferencyjnych składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców. Obecnie podstawa wymiaru tych składek jest powiązana z minimalną płacą, co oznacza, że wraz ze wzrostem tej ostatniej, wzrosną również składki ZUS.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2025 roku, podstawa do wyliczenia składek wzrośnie do 1399,80 zł. W efekcie składki ZUS (nie obejmując składki zdrowotnej) podniosą się do 442,90 zł. To o 34,74 zł więcej w porównaniu z aktualnym poziomem. Warto dodać, że projekt ustawy jest już na finiszu.

Wzrost składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

Planowana podwyżka płacy minimalnej pociągnie za sobą wzrost minimalnej składki zdrowotnej o 38,16 zł miesięcznie. Oznacza to dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorców rozliczających się według karty podatkowej, którzy również będą musieli odprowadzać wyższą składkę. Warto podkreślić, że nowe przepisy nie tylko zwiększą koszty pracy dla pracodawców, ale również obciążą budżety przedsiębiorców. Dla wielu małych firm, szczególnie tych działających na rynku od niedawna, dodatkowe opłaty mogą stanowić poważne wyzwanie.

Eksperci zwracają uwagę, że wzrost płacy minimalnej, choć pozytywny dla pracowników, może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową wielu firm, szczególnie tych mniejszych. Może to ograniczyć zatrudnienie i inwestycje.

Wyższe koszty dla przedsiębiorców

Nowe regulacje prawne spowodują wzrost comiesięcznych obciążeń finansowych przedsiębiorców korzystających ze zredukowanych stawek ZUS o kwotę 72,90 zł. W skali roku oznacza to dodatkowe koszty w wysokości 874,80 zł, co stanowi około 9,2 proc. wzrost w stosunku do obecnych łącznych wydatków na składki ZUS i minimalną składkę zdrowotną.

Ponadto, jak informuje portal warszawawpigulce.pl, podwyżka płacy minimalnej pociągnie za sobą wzrost dolnej granicy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorca osiągnie niski dochód, jego składka zdrowotna nie będzie mogła być niższa od określonej kwoty obliczonej od minimalnego wynagrodzenia.

Minimalna stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie od 2025 roku

Od 1 stycznia 2025 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie rządowe, które określa minimalne wynagrodzenie za pracę na poziomie 4666 złotych oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 30,50 złotych. Powyższe regulacje zostały ustalone przez Radę Ministrów w dniu 12 września 2024 roku.

Podane w rozporządzeniu stawki to wartości brutto, czyli przed potrąceniem podatków i składek. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzyma na swoje konto bankowe mniej niż podana kwota 4666 zł. Dokładnie będzie to około 3510,92 zł netto. Dla porównania, w 2024 roku minimalna pensja była podwyższana dwukrotnie, osiągając na koniec roku poziom 4300 zł brutto (około 3261,53 zł netto).

Początkowo, w lipcu 2024 roku, rząd zaproponował wprowadzenie od nowego roku minimalnego wynagrodzenia w wysokości 4626 zł brutto oraz minimalnej stawki godzinowej 30,20 zł brutto. Jednak, ze względu na rewizję prognozy inflacyjnej z 4,1 proc. do 5 proc., pod koniec sierpnia, ostatecznie zdecydowano o podwyższeniu tych kwot. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązywać będzie minimalne wynagrodzenie wynoszące 4666 zł brutto oraz stawka godzinowa 30,50 zł brutto.