Urząd Regulacji Energetyki poinformował o wprowadzeniu od 1 stycznia 2025 roku opłaty mocowej w rachunkach za energię elektryczną. Jak wyjaśnił urząd w komunikacie, w drugim półroczu 2024 roku z mocy ustawy zawieszono pobieranie opłaty mocowej. Jednak od początku 2025 roku większość gospodarstw domowych, których roczne zużycie energii elektrycznej mieści się w przedziale od 1200 do 2800 kWh, zostanie obciążona średnio miesięczną opłatą mocową w wysokości 11,44 zł netto.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Czym jest opłata mocowa?

Opłata mocowa to składnik rachunku za energię elektryczną, który pokrywa koszty utrzymania przez dostawców energii elektrycznej rezerw mocy. Mówiąc prościej, jest to opłata za to, aby w każdej chwili była dostępna wystarczająca ilość energii elektrycznej, nawet w przypadku dużego zapotrzebowania.

Opłata mocowa od 2025 roku

Reklama

Opłata mocowa, wprowadzona na mocy ustawy z 2017 roku o rynku mocy, to stała pozycja na rachunkach za energię elektryczną od 2021 roku. Jej celem jest finansowanie gotowości producentów energii do dostarczania mocy do sieci elektroenergetycznej. Jak podkreśla URE, głównym motywem wprowadzenia tej opłaty było stabilizowanie i zabezpieczanie dostaw prądu.

Obliczając stawkę opłaty mocowej, organ regulacyjny oparł się na danych dotyczących: wartości kontraktów mocowych z aukcji na 2025 rok, kosztów wynikających z długoterminowych umów z poprzednich aukcji oraz znaczącym zmniejszeniu (o 9 proc.) zużycia energii elektrycznej przez odbiorców w wybranych godzinach.

Urząd przekazał, że wysokość zryczałtowanej opłaty mocowej dla odbiorców z grup taryfowych G i C1 (o mocy zamówionej do 16 kW) będzie różnicowana w zależności od poziomu zużycia energii elektrycznej. Dla większości odbiorców z tych grup wzrost opłaty w porównaniu do roku 2024 wyniesie 80 groszy za punkt poboru.

Dla odbiorców, których opłata mocowa nie jest ustalana w formie ryczałtu, jej wysokość będzie zależeć od ilości pobranej energii elektrycznej w określonych godzinach doby (dni robocze, 7:00-21:59). W 2025 roku stawka ta wyniesie 0,1412 zł za każdą kilowatogodzinę, co oznacza wzrost o około 0,015 zł/kWh w porównaniu z rokiem poprzednim. Ta zmiana dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw przemysłowych i dużych firm. Jak wyjaśnił Urząd Regulacji Energetyki, miesięczna opłata mocowa, której wysokość zależy od rocznego zużycia energii, dotyczy głównie gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) oraz małych przedsiębiorstw (grupa taryfowa C1 do 16 kW).

Wyższe rachunki za prąd w 2025 roku

Wysokość opłaty dla odbiorców nieobjętych stawką ryczałtową jest uzależniona od ilości zużytej energii elektrycznej w określonych godzinach oraz od indywidualnego profilu zużycia. Profil ten określa różnicę między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach. Ustawa dzieli tych odbiorców na cztery grupy w zależności od wielkości tej różnicy: pierwszą, gdzie różnica jest mniejsza niż 5 proc.; drugą, gdzie różnica wynosi od 5 proc. do 10 proc.; trzecią, gdzie różnica wynosi od 10 proc. do 15 proc.; oraz czwartą, gdzie różnica przekracza 15 proc.

Dla każdej z wyróżnionych grup odbiorców określono indywidualny współczynnik, który modyfikuje podstawową stawkę opłaty mocowej. Wartość tego współczynnika waha się od 0,17 dla odbiorców o najbardziej przewidywalnym zużyciu energii do 1,0 dla odbiorców o największych różnicach w zużyciu energii w ciągu doby.

Program wsparcia dostawców mocy będzie funkcjonował do roku 2047. Koszty związane z rynkiem mocy w 2024 roku wyniosły blisko 6,1 miliarda złotych, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy wyniosły one 5,3 miliarda złotych. Wartość obowiązków mocowych, które zostały zakontraktowane w aukcjach na rok 2025, przekracza nieznacznie 6,4 miliarda złotych.