Norbi a tak naprawdę Norbert Dudziuk, który ostatnimi czasy znany był głównie jako prowadzący "Koło fortuny" przed laty stworzył kilka hitów, które znała i śpiewała cała Polska. Wśród nich są takie utwory jak "Rozkołysz się", "Nie zaczepiaj mnie", "Jedyne co mam, to złudzenia". Grały je swego czasu wszystkie stacje radiowe w kraju.

Norbi wylansował piosenkę "Kobiety są gorące"

Najbardziej znany hit jaki stworzył Norbi to piosenka "Kobiety są gorące". Ten poniekąd hymn lat 90. przyniósł mu sławę i popularność. Artysta miał okazję zaśpiewać go podczas festiwalu w Opolu. Piosenka pochodzi z jego pierwszego albumu studyjnego pt. "Samertajm", za którego rok później dostał Fyderyka w kategorii Album roku - dance & techno.

Ile na swoim hicie sprzed lat zarabia Norbi?

Okazuje się, że ten utwór nadal przynosi Norbiemu całkiem niezłe zyski. W rozmowie z Izabellą Krzan w "Kanale Zero" artysta ujawnił, jaka to kwota. To trudne pytanie, bo to jest niewymierne moim zdaniem. Gramy tę piosenkę do tej pory, no to jak to powiedzieć… Może powiem wam tak (…) po roku odtwarzania w radiu było to 150 tysięcy zł - powiedział.

Doprecyzował, że obecnie kwota ta jest nieco mniejsza. Wyznał Izabelli Krzan, że rocznie otrzymuje za nią ok. 30 tys. zł.