Wysokość emerytury zależy od kilku czynników, w tym m.in. wysokości zgromadzonych składek, długości okresu składkowego oraz wieku, w którym przechodzimy na emeryturę. W obecnym systemie emerytalnym opartym na zasadzie zdefiniowanej składki, każda złotówka odłożona w ZUS ma znaczenie. Wysokość przyszłej emerytury jest wprost proporcjonalna do sumy składek odprowadzanych przez całą karierę zawodową.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jak obliczyć wysokość przyszłej emerytury?

Aby określić wysokość emerytury trzeba znać dwie kluczowe wartości: sumę składek zgromadzonych na koncie w ZUS oraz średnią długość życia emerytów, wyrażoną w miesiącach (ustalaną na podstawie danych demograficznych).

Reklama

Na przykład, jeśli przez całe życie zawodowe zgromadzimy łącznie 600 tys. zł składek, a średnia długość życia emeryta wyniesie 240 miesięcy, miesięczna emerytura wyniesie około 2,5 tys. zł brutto. Jeżeli celem jest uzyskanie emerytury w wysokości 3 tys. zł netto miesięcznie to - zakładając średnią długość życia po przejściu na emeryturę na poziomie 20 lat (czyli 240 miesięcy), potrzebna będzie suma zgromadzonych składek wynosząca ok. 720 tys. zł brutto. To z kolei oznacza, że miesięcznie trzeba odkładać około 1,5 tys. zł brutto, a więc przeciętne zarobki brutto muszą wynosić około 7,7 tys. zł brutto. W tym przypadku bierzemy pod uwagę 40-letni okres składkowy - od 25. do 65. roku życia.

Podobne wyliczenia znajdziemy na tronie ZUS w specjalnym kalkulatorze emerytalnym. Jest to narzędzie, które pozwala na wstępną ocenę wysokości przyszłego świadczenia, a prognoza opiera się na założeniu podziału zgromadzonych środków przez średnie dalsze trwanie życia.

Po podaniu takich danych jak ostatnie zarobki, wiek czy przewidywany czas przejścia na emeryturę można uzyskać orientacyjną kwotę przyszłego świadczenia choć należy pamiętać, że wyniki mają jedynie charakter prognozy i nie stanowią gwarantowanej kwoty. W tym przypadku opieramy się na wyliczeniach brutto. Z kalkulatora ZUS wynika, że aby otrzymać emeryturę w wysokości około 3 tys. zł brutto konieczne jest osiąganie miesięcznych zarobków na poziomie około 6300 zł brutto.

Na wysokość emerytury wpływa również inflacja i waloryzacja

Należy pamiętać, że powyższe wyliczenia są uproszczone i nie uwzględniają takich czynników jak inflacja czy waloryzacja składek. W praktyce ZUS co roku waloryzuje zgromadzone składki, co oznacza, że faktyczna kwota, jaką trzeba zgromadzić, może być wyższa lub niższa w zależności od sytuacji gospodarczej.

Kto może otrzymać emeryturę minimalną i ile ona wynosi?

W polskim systemie emerytalnym istnieje również pojęcie tzw. emerytury minimalnej. Trzeba jednak spełnić kilka warunków by ją otrzymać. By otrzymać minimalną emeryturę w Polsce konieczne jest uzyskanie odpowiedniego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz mieć odpowiedni staż pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). To oznacza, że przepracowanie np. 10 lat nie gwarantuje przyznania minimalnej emerytury. Ile wynosi emerytura minimalna w Polsce w 2024 roku? Aktualnie jest to 1 783,82 zł brutto, czyli 1623,28 zł netto na rękę.