Renta wdowia to specjalna forma renty rodzinnej. Można ją będzie pobierać z ZUS także wtedy gdy następuje tak zwany zbieg świadczeń. Przysługuje wtedy alternatywnie 100 proc. dotychczasowego świadczenia własnego i 15 proc. renty rodzinnej lub 15 proc. dotychczasowego świadczenia i 100 proc. renty rodzinnej. W sumie nie może to być jednak więcej niż trzykrotność najniższej emerytury – w 2025 roku

Wdowia renta w zbiegu z innymi świadczeniami: jakie warunki trzeba spełnić

By ZUS wypłacał od 1 stycznia 2025 r. nowe świadczenie w zbiegu z rentą rodzinną, trzeba łącznie spełnić następujące warunki:

mieć co najmniej 60 lat (kobieta) i 65 lat (mężczyzna),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (jeśli jesteś mężczyzna),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną ustaje z dniem poprzedzającym dzień, w którym zawrze się nowy związek małżeński.

Wdowia renta przy zbiegu świadczeń: wniosek i załączniki

BY ZUS mógł ustalić zbieg świadczeń z rentą rodzinną i je wypłacać, trzeba złożyć wniosek.

Wzór wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD) będzie dostępny od 1 stycznia 2025 r. na stronie internetowej ZUS i w każdej placówce Zakładu.

Wniosek można złożyć od 1 stycznia 2025 r.

Czy do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń trzeba dołączyć jakieś dokumenty

Jeśli masz prawo do renty rodzinnej oraz do własnego świadczenia, to do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną nie musisz dołączać żadnych dokumentów.

Osoba, która dotychczas nie złożyła wniosku o świadczenie (rentę rodzinną lub własne świadczenie), które może być wypłacane w zbiegu, powinna do składanego wniosku dołączyć dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia, np. wymagane obecnie przy staraniach o rentę rodzinną na dotychczasowych zasadach.

ZUS informuje, że jeśli do załatwienia takiego wniosku niezbędne są dokumenty, których nie posiada, poprosi o ich dostarczenie.

Wdowia renta: od kiedy wypłata z ZUS przy zbiegu świadczeń

Prawo do wypłaty świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną ZUS przyzna od miesiąca, w którym złożony zostanie wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

Suma świadczeń w zbiegu z rentą rodzinną nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.

Trzeba przy tym pamiętać, że do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów wraz ze wskazanymi w ustawie świadczeniami, których zbieg ZUS sam ustali.

Jeśli suma świadczeń w zbiegu przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, ZUS pomniejszy świadczenia o kwotę przekroczenia. Wyda wtedy decyzję, w której poinformuje o pomniejszeniu świadczeń wypłacanych w zbiegu.

Renta wdowia a zbieg świadczeń z rentą rodzinną

Przysługuje Ci renta rodzinna, ale masz również prawo do innego świadczenia? Sprawdź, czy możesz teraz otrzymywać te świadczenia w zbiegu.

Jakie świadczenia w zbiegu z rentą rodzinną ZUS wypłacał będzie od 1 styczni 2025roku?

Po pierwsze: renta rodzinna i własne świadczenie.

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i masz prawo do renty rodzinnej oraz własnego świadczenia: emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej

– to można wybrać, by ZUS wypłacał: 100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Ważne! Jeśli wybierzesz 100% renty rodzinnej i masz przyznane prawo do emerytury i okresowej emerytury kapitałowej, ZUS wypłaci 15% przysługującej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i 15% przysługującej okresowej emerytury kapitałowej.

Przy czym renta rodzinna to nie tylko ta, którą wypłaca ZUS, ale również renta rodzinna wypłacana przez inne organy emerytalno-rentowe, tj. renta rodzinna dla rolników, a także wojskową rentę rodzinna oraz policyjna rentę rodzinna.

Po drugie: emerytury i świadczenia specjalne wraz z wdowią rentą.

W przypadku specjalnej emerytury lub renty przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów lub świadczenia honorowego przyznanego w związku z ukończeniem 100 lat, ZUS również może ustalić wypłatę tych świadczeń w zbiegu.

Podobnie w przypadku wdów i wdowców z prawem do świadczenia pieniężnego z ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia – w takim przypadku ZUS także może ustalić jego zbieg z innym świadczeniem.

Po trzecie renta rodzinna oraz prawo do świadczeń tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Przy zbiegu świadczeń: renta rodzinna dla wdowy lub wdowca i prawo do emerytury i do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, ZUS może wypłacać 100% renty rodzinnej, 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo 100% emerytury, 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego. Trzeci możliwy wariant to 100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Zasady te ZUS zastosuje również wtedy, gdy wdowa lub wdowiec ma prawo do renty rodzinnej oraz do zbiegu świadczeń, o których mowa w przepisach ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.