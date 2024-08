Według obliczeń niemiecki import i eksport do USA wyniósł od stycznia do czerwca łącznie ok. 127 mld euro, podczas gdy w przypadku Chin wartość ta wyniosła 122 mld euro.

Oskarżenia Niemiec wobec Chin

Zmiana ta następuje po tym, jak Niemcy oświadczyły, że chcą ograniczyć swoje relacje gospodarcze z Chinami, powołując się na różnice polityczne i oskarżając Pekin o "nieuczciwe praktyki". Jednocześnie Berlin nie podjął w tej kwestii działań politycznych.

Odporność gospodarki USA

Odporność gospodarki USA pomogła wzmocnić niemiecki eksport – powiedziała agencji Reuters ekspertka ds. handlu zagranicznego w Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (DIHK) Lola Machleid.

Różnice w eksporcie i imporcie

Ogółem niemiecki eksport do USA wzrósł o 3,3 proc. do prawie 81 mld euro w ciągu sześciu miesięcy, podczas gdy obroty z Chinami skurczyły się o prawie 3 proc. do nieco ponad 48 mld euro.

Import z Chin spadł o prawie 8 proc. do 73,5 mld euro, podczas gdy import z USA spadł o 3,4 proc. do 46,1 mld euro, na co wpłynęły dostawy surowców energetycznych.