To letnie warzywo o tej porze roku zazwyczaj nie kosztowało krocie. Tym razem jest jednak inaczej. O czym mowa? O ogórkach, których właśnie teraz kupujemy najwięcej. Okazuje się, że powoli stają się one dobrem luksusowym.

To letnie warzywo kosztuje trzy raz więcej

Ceny naprawdę szokują. Za ogórki na miejskich targowiskach i bazarach trzeba obecnie zapłacić nawet 10 zł za kilogram. Małosolne i kwaszone również są droższe. Tu cena osiąga nawet 12 zł. Wyższa jest także cena w hurcie.

Zazwyczaj o tej porze roku ceny dochodziły do 5-6 zł za kg. Teraz to już 9 zł a więc trzykrotnie więcej niż w latach ubiegłych jak wynika z informacji opublikowanych przez portal sadyogrody.pl.

Skąd taka zmiana ceny? Ceny ogórków gruntowych wzrosły w ostatnim czasie o 70-80 proc. to dlatego, że jest ich mniej - wyjaśnia "Faktowi" Maciej Kmera, ekspert Rynku Bronisze. Dodaje, że układ pogodowy i wysoka temperatura oraz ulewne deszcze sprawiają, że rozwijają się choroby wywołane przez grzyby. To one dziesiątkują uprawy.

Plantacje narażone na choroby. Brak pracowników

Jak wyjaśnia portal Warzywa.pl plantacje są narażone i dopadają je dwie choroby - mączniak rzekomy dyniowatych i bakteryjna kanciasta plamistość liści ogórka. Sprzyja im wysoka wilgoć oraz temperatura około 23-25 stopni Celsjusza.

"Żółknące pola, które wydają jeden plon ogórków - tak właśnie sytuację opisują niektórzy producenci, którzy na rynek hurtowy w podwarszawskich Broniszach ogórków już nie przywiozą" - czytamy na stronie Warzywa.pl.

Kolejny problem to malejąca siła robocza. Producenci ogórków zatrudniają nie kilkudziesięciu a zazwyczaj tylko kilkunastu pracowników. Trudno znaleźć chętnych do pracy. To kolejny powód rosnących cen ogórków.