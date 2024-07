Po czym poznać, że ogórki bierze "zaraza"?

– Sadzonka robi się żółta, zamiera i owoc już nie rośnie. Trzy dni i koniec – opisuje problem Tomasz Boczek, plantator z Mazanowa z woj. lubelskiego, cytowany przez Wirtualną Polskę. Portal przytacza też wypowiedź plantatorki z Czaplinka (zachodniopomorskie). – Zaczyna się od tego, że liście robią się kropkowate, tak jakby ktoś z góry prysnął Roundupem. Kolor zielonego, pięknego liścia, sukcesywnie się zmienia – opisuje pani Ewa.

Ekspert: to mączniak rzekomy i bakteryjna kanciasta plamistość ogórka

Osoby uprawiające ogórki tłumaczą, że ten sezon jest kiepski i zbiory są zdecydowanie niższe niż w poprzednich latach. Karol Kłopot, główny specjalista ds. warzywnictwa w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w rozmowie z portalem wyjaśnia, że spustoszenie w uprawach ogórka sieje bakteryjna kanciasta plamistość ogórka albo znacznie częstszy mączniak rzekomy.

Ekspert tłumaczy, że panujące w tym sezonie warunki pogodowe sprzyjają rozwojowi szkodników. – Jak jest bardzo ciepło i wysoka temperatura się utrzymuje, to choroby grzybowe się nie rozwijają. Ale jeżeli jest tak jak teraz: rano i wieczorem rosy, mgły, opady od czasu do czasu, a w ciągu dnia wysokie temperatury, to są świetne warunki sprzyjające rozwijaniu się chorób takich jak mączniak rzekomy – mówi.

Czym jest mączniak rzekomy?

Mączniak rzekomy to jedna z najpowszechniejszych chorób roślin, wywoływana przez organizmy grzybopodobne zaliczane do lęgniowców. Organizmy te infekują głównie na liście powodując powstawanie nalotu, który szybko zmienia się w żółte, a potem rdzawe plamy, prowadząc w konsekwencji do zamierania roślin. Mączniak rzekomy atakuje m.in. ogórki, może pojawić się też np. na pomidorach, różach i winorośli.

Czym jest bakteryjna kanciasta plamistość ogórka?

Kanciastą plamistość wywołuje bakteria Pseudomonas syringae pv. lachrymans. Bakteria zimuje zarówno w nasionach, jak i na resztkach porażonych części roślin w podłożu. W okresie wegetacji rozprzestrzenia się przez deszcz, wiatr oraz podczas prac pielęgnacyjnych i zbioru owoców. Może być również przenoszona przez owady zapylające. Rozwojowi bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka sprzyja utrzymująca się wilgotność powietrza i wysoka temperatura. Pierwsze objawy choroby pojawiają się we wczesnej fazie rozwoju roślin na liścieniach w postaci okrągłych lub nieregularnych plamek sprawiających wrażenie jakby nasiąkniętych wodą.