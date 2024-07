O tym, czy tak się stanie, rozstrzygnie uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wystąpił o nią w ubiegłym tygodniu jeden ze składów orzekających tego sądu. Spytał, czy naczelnik urzędu skarbowego mógł nakładać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wymiarowych, które wydał naczelnik innego urzędu – celno-skarbowego.

Jeżeli odpowiedź będzie negatywna, może to oznaczać duży problem dla Krajowej Administracji Skarbowej.Może się okazać, że w wyniku proceduralnego błędu nie doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia podatku. W efekcie wiele zaległości przedawniło się wcześniej, niż zakładała skarbówka – tłumaczy Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu postępowań podatkowych MDDP. To by oznaczało, że urzędy będą musiały zwrócić – z oprocentowaniem – kwoty zapłacone przez podatników na podstawie wadliwych decyzji.

Nie ma jednoznacznej podstawy prawnej

Rygor natychmiastowej wykonalności oznacza, że fiskus ściąga swoją należność na podstawie decyzji, która jest jeszcze nieostateczna.

Pytanie NSA wynika z niesłychanej wagi tego zagadnienia. W takich sprawach nie ma miejsca na jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji przepisów – komentuje Jakub Warnieło.

Problem pojawił się wraz z wejściem w życie 1 marca 2017 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 615 ze zm.). Od tej pory nie ma w przepisach jednoznacznej podstawy prawnej, która pozwalałaby naczelnikowi US nadawać rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom wydanym przez naczelnika UCS.

Podatnik zapłacił, choć decyzja nie była ostateczna

Pytanie prawne, które zadał 9 lipca br. skład orzekający NSA, brzmi: "Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 marca 2017 r. organem podatkowym pierwszej instancji, w rozumieniu art. 239b par. 3 ordynacji podatkowej, nadającym rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej przez naczelnika urzędu celno -skarbowego jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, czy naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla kontrolowanego w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej?”.

Pytanie dotyczy wyjątkowej instytucji prawnej, z którą wiąże się konieczność zapłaty przez podatnika zaległości wynikającej z decyzji nieostatecznej, a zarazem mającej ogromny wpływ na przedawnienie zobowiązania podatkowego – komentuje Jakub Warnieło.

