Ministerstwo Finansów podało dane na temat sprzedaży obligacji detalicznych w czerwcu br. Wyniosła ona prawie 10,2 mld zł, co oznacza, że była o prawie 67 proc. wyższa niż w czerwcu 2023 r. To jednocześnie trzeci pod względem wielkości sprzedaży wynik w historii – większą sprzedaż obligacji detalicznych MF odnotowało w czerwcu 2022 r. (wyniosła wtedy ponad 14 mld zł) oraz w lipcu 2022 r. (wtedy było to ponad 10,3 mld zł).

Także dane o sprzedaży obligacji detalicznych w I połowie 2024 r. przez MF wskazują na wzrost zainteresowania tymi papierami. Po 6 miesiącach 2024 r. sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła ponad 38,6 mld zł, a wiec była ponad dwukrotnie wyższa niż w I połowie 2023 r., kiedy wyniosła niespełna 18,2 mld zł. Wynik z I połowy 2024 r. jest także wyższy od zanotowanego w I połowie 2022 r., kiedy to sprzedano papiery detaliczne za ponad 30,8 mld zł. Tymczasem rok 2022 był rekordowy pod względem sprzedaży tych papierów – w całym 2022 r. sprzedano ich za ponad 57 mld zł (w roku 2023 było to 48,66 mld zł).

Wyraźny wzrost na rynku obligacji

Wzrost zainteresowania obligacjami skarbowymi widać także w danych NBP. Podczas konferencji na temat lipcowej projekcji inflacji bank centralny przedstawił wykres, z którego wynika, że udział obligacji skarbowych – zarówno detalicznych, jak i hurtowych – w aktywach gospodarstw domowych wyraźnie rośnie.

"Odnotowany w maju br. udział na poziomie 6 proc. jest najwyższy od grudnia 2000 r., tj. od kiedy dysponujemy danymi" – poinformował NBP w komentarzu przesłanym PAP.

Z danych MF wynika, że na koniec maja w posiadaniu gospodarstw domowych były obligacje hurtowe emitowane na rynek krajowy o łącznej wartości nieco ponad 3,86 mld zł. To mniej niż na koniec ubiegłego roku, gdy gospodarstwa domowe były w posiadaniu papierów o wartości blisko 4,57 mld zł, a także mniej niż na koniec roku 2022, gdy było to ponad 5,65 mld zł.

Polacy kupują dwa razy więcej obligacji

Jednak pod względem posiadanych obligacji skarbowych ogółem widać wyraźny wzrost. Na koniec maja br., według MF, w posiadaniu gospodarstw domowych były obligacje skarbowe (zarówno hurtowe, jak i detaliczne) o wartości niespełna 125,3 mld zł. Na koniec roku 2023 ta wartość wynosiła prawie 111,9 mld zł, a na koniec 2022 r. – 88 mld zł. Na koniec 2021 r. w posiadaniu gospodarstw domowych były papiery skarbowe o wartości 55,2 mld zł.

Z danych MF wynika też, że na koniec 2021 r. udział gospodarstw domowych w zadłużeniu z tytułu emisji papierów skarbowych na rynek krajowy wynosił nieco ponad 6,7 proc., tymczasem na koniec maja 2024 r. ten udział prawie się podwoił i wynosił nieco ponad 12 proc.