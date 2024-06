Ceny węgla w wakacje: Czy opłaca się zrobić zapasy na zimę?

Ceny węgla to temat, którym niemal przez cały rok – bez względu na temperaturę panującą na zewnątrz – interesują się osoby ogrzewające swoje domy tym surowcem. Jego ceny ulegają częstym zmianom.Latojest jednak zdecydowanie lepszym momentem na zakupy niż jesień czy zima. Ceny węgla są wówczas zdecydowanie bardziej korzystne. Dodatkowo liczyć można na promocje.

Promocyjne ceny węgla w sklepie PGG

W sklepie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) – jak wynika z informacji na jego stronie internetowej – warto jak najszybciej kupić węgiel. Związane jest to z obowiązującą do końca lipca akcją promocyjną "Wiosenne Rabaty 2024". Jeśli zrobimy zakupy do końca czerwca, możemy liczyć na duży rabat. Przy zakupie co najmniej 2 ton węgla rabat ten wynosi 150 zł za każdą tonę. W przypadku zakupów w lipcu również możemy liczyć na zniżkę, jednak wtedy wynosić ona będzie – przy zakupie minimum 2 ton węgla – 100 zł za każdą tonę.

Aby móc skorzystać z promocji, wystarczy w trakcie zakupów w sklepie internetowym w odpowiednim polu wpisać wskazany na stronie PGG kod promocyjny. Promocja dotyczy zakupu każdego rodzaju węgla – groszku, kostki i orzecha. Jak wynika z Regulaminu sklepu internetowego PGG termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni. Wyjątki od tej zasady zaznaczone zostają w opisie poszczególnych towarów.

Aktualne przykładowe ceny węgla za 1 tonę w sklepie PGG kształtują się następująco:

Karlik Groszek Plus – 1300 zł, a w przypadku skorzystania w czerwcu z promocji "Wiosenne Rabaty 2024" - 1150 zł;

Retopal Groszek Plus – Piast – 1300 zł, w promocji - 1150 zł;

Kostka – Ziemowit – 1200 zł, w promocji - 1050 zł;

Orzech – Ziemowit – 1100 zł, w promocji - 950 zł;

Kostka – Staszic-Wujek – 1270 zł, w promocji - 1120 zł;

Kostka – Sośnica – 1200 zł, w promocji - 1050 zł.

Ceny węgla w Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Nieco wyższe ceny węgla obowiązują od 1 czerwca w Punktach Obsługi Klienta Południowego Koncernu Węglowego S.A. Przykładowe ceny za 1 tonę węgla wyglądają tam następująco:

Kostka – Sobieski i Janina – 1160 zł;

Orzech – Sobieski i Janina – 1120 zł;

Orzech – Brzeszcze – 1250 zł;

Groszek – Sobieski i Janina – 1040 zł;

Groszek – Brzeszcze – 1250 zł.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. Ceny węgla

Dla porównania warto przedstawić jeszcze aktualny cennik handlowy węgla kamiennego, który wydobywany jest przez kopalnię w Bogdance. Cennik – jak czytamy na stronie internetowej spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. – obowiązuje od 29 lutego 2024 roku do odwołania. Według niego cena za 1 tonę węgla Orzech i Groszek dla gospodarstw domowych wynosi 1050 zł. Jednocześnie spółka informuje, że zakup możliwy jest wyłącznie na podstawie zapisów w jej siedzibie.