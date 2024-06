Ministerstwo Finansów w poniedziałek opublikowało najnowsze dane o wykonaniu budżetu państwa. Deficyt budżetu państwa po maju wyniósł 53,1 mld zł. Stanowi to 28,9 proc. planu na cały rok. Resort przekazał, że dochody budżetu po pięciu miesiącach wyniosły nieco ponad 261 mld zł, a wydatki – przeszło 314 mld zł.

Reklama

Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa wyniosły nieco ponad 261 mld zł, co stanowi 38,3 proc. planu na cały rok. Dochody podatkowe po pięciu miesiącach wyniosły 236 mld zł (39,1 proc. planu). W tym podatki pośrednie przyniosły prawie 158,9 mld zł (38,7 proc. planu), podatek od osób prawnych dał budżetowi 38,3 mld zł (54,7 proc. planu), a podatek od osób fizycznych – prawie 33 mld zł (30,2 proc. planu).

Wydatki budżetu państwa

Reklama

Wydatki budżetu wyniosły nieco ponad 314,1 mld zł - to 36,3 proc. planu. Z czego na obsługę długu Skarbu Państwa budżet wydał 24,57 mld zł (36,9 proc. planu), na dotacje do KRUS po pięciu miesiącach wydano ponad 10 mld zł (41,5 proc. planu), a na dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – prawie 17,6 mld zł (24,2 proc.). Na subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego budżet wydał już prawie 59,4 mld zł (50,3 proc. planu).

Dochody budżetu w 2024 r. mają wynieść prawie 682,4 mld zł, wydatki – prawie 866,4 mld zł, a deficyt w całym roku ma sięgnąć maksymalnie 184 mld zł.