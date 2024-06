W Podzamczu 12 czerwca odbędzie się posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Jednym z tematów ma być właśnie kwestia nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami niebezpiecznymi.

Gigantyczny problem z odpadami

Najważniejsze jest zdiagnozowanie, dlaczego takie składowiska są. Przede wszystkim prawo kuleje, prawo zezwala na takie działania nawet mafijnym grupom, które wykorzystując kruczki prawne zwożą odpady, a potem znikają - mówił Wojciech Saługa.

Jest to gigantyczny problem. Chcemy wydać wspólne oświadczenie (...), natomiast tu decydujący głos ma parlament. Jeżeli w parlamencie będzie dyskusja o rozwiązaniu problemu, to na pewno parlament będzie w stanie lepiej lub gorzej, ale starać się rozwiązać ten problem - dodawał Marszałek.

Radio Katowice przypomina, że w Prokuraturze Regionalnej działa specjalny zespół, który zajmuje się sprawami związanymi z nielegalnym składowaniem niebezpiecznych odpadów.

Wygrana KO w eurowyborach 2024

Wygrana Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego to sukces - mówił w Radiu Katowice Wojciech Saługa. Dodawał, że nowi europosłowie "powinni teraz aktywnie działać w Brukseli i Strasburgu na rzecz województwa śląskiego". Dotyczy to wszystkich opcji politycznych - zastrzegł.

Wszystkie ręce na pokład - stwierdził Saługa. Trzeba się wziąć do pracy, ponieważ problemy przed Polską i województwem jak zwykle spore, wyzwania poważne i musimy łączyć to, co się dzieje w europarlamencie, polskim parlamencie i sejmiku województwa. Nie możemy zapominać, że politycy idą na służbę społeczeństwu, że naszym zadaniem jest poprawiać, zmieniać świat, ale przede wszystkim pracować dla ludzi - podkreślił.