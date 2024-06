Okazuje się, że w kilku dziedzinach nasz kraj może pochwalić się pozycją światowego lidera, konkurując z największymi gospodarkami. Oto trzy branże, w których Polska jest w światowej czołówce.

Reklama

Produkcja gier wideo. Polski sektor gier wideo to prawdziwy fenomen. Z roku na rok polskie studia tworzą coraz więcej tytułów, które podbijają światowe rynki. Produkcje takie jak "Wiedźmin 3: Dziki Gon" od CD Projekt RED, "Dying Light" od Techland czy seria "This War of Mine" od 11 bit studios zdobyły uznanie graczy i krytyków na całym świecie.

Polskie gry wyróżniają się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale także oryginalnością i głębią fabularną. Polscy twórcy gier nie boją się podejmować trudnych tematów i eksperymentować z różnymi gatunkami. To właśnie ta odwaga i kreatywność sprawiają, że polskie gry są tak cenione na świecie.

Reklama

Reklama

W tych 3 dziedzinach Polska jest światową potęgą

Technologie finansowe (fintech). Polska scena fintech rozwija się w błyskawicznym tempie. Polskie startupy fintechowe oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie płatności mobilnych,pożyczek online, zarządzania finansami osobistymi czy ubezpieczeń.

Firmy takie jak np. BLIK, Blue Media świadczący usługi dotyczące płatności internetowych, SkyCash umożliwiający dokonywanie płatności za parkomaty, autostrady i bilety komunikacji miejskiej, kantory internetowe Cinkciarz i Walutomat czy porównywarka finansowa Rankomat oraz Allegro Pay zdobyły popularność nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych. Polskie fintechy wyróżniają się przede wszystkim prostotą obsługi, niskimi kosztami oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Polska w czołówce światowej. 3 zaskakujące branże, które kwitną nad Wisłą

Produkcja mebli. Polska jest jednym z największych producentów mebli na świecie. Polskie meble cieszą się uznaniem ze względu na swoją wysoką jakość, solidność wykonania oraz atrakcyjny design.

Polskie fabryki mebli eksportują swoje produkty do wielu krajów, w tym do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Polskie meble są cenione zarówno przez klientów indywidualnych, jak i przez firmy oraz instytucje.