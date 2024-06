Wiosna i lato to ulubiony czas młodych par na organizację ślubów i wesel. Jak co roku, wielu gości zastanawia się, jaki prezent podarować młodej parze. Portale internetowe poświęcone tematyce ślubnej, oferujące szczegółowe informacje na temat organizacji wesel i najnowszych trendów, nie są zgodne co do kwoty, jaką powinno się włożyć do koperty.

Reklama

Ile powinni dać do koperty na wesele świadkowie, rodzice chrzestni, znajomi?

Najbliższa rodzina, jak rodzeństwo, dziadkowie czy rodzice chrzestni zazwyczaj decydują się na sumę w przedziale od 1000 do 1500-2000 złotych. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rodziców, ponieważ oni niejednokrotnie bezpośrednio uczestniczą w organizacji wesela i dokładają się do jego kosztów.

Reklama

W przypadku dalszych krewnych, znajomych lub przyjaciół przyjęło się, że kwota w kopercie powinna pokryć koszt "talerzyka", czyli sumę, którą młodzi przeznaczają na przyjęcie gości. Dla osoby samotnej zazwyczaj wynosi to od około 300 do 500 złotych, natomiast dla pary kwota ta powinna być podwojona. Jeśli młoda para zapewnia nam nocleg lub planujemy uczestniczyć w poprawinach, zwykle dodaje się równowartość tych dodatkowych kosztów.

Reklama

Ile za "talerzyk" w 2024 roku?

W ostatnich latach inflacja dotknęła każdą branżę. Choć ceny nie rosną tak gwałtownie jak w poprzednich dwóch latach, koszty organizacji wesel również wzrosły. Średni koszt tzw. "talerzyka" – czyli wydatku państwa młodych na jednego gościa – wynosi od 150 do 500 złotych, w zależności od miejsca, gdzie odbywa się uroczystość. Cena różni się, czy jest to wesele w małej miejscowości (np. w remizie), czy w dużym mieście, w eleganckiej restauracji.

Możliwości finansowe gości a prezent weselny

Chociaż istnieją pewne niepisane zasady dotyczące prezentów ślubnych, najważniejsze jest, aby kierować się własną sytuacją finansową i możliwościami. Młoda para z pewnością doceni obecność bliskich im osób, niezależnie od zawartości koperty. Nie warto zadłużać się ani rezygnować z innych planów, by zaimponować nowożeńcom.

W 2024 roku, przy szacowaniu kwoty prezentu ślubnego, warto wziąć pod uwagę kilka czynników: