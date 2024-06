Traveldata monitoruje ceny wycieczek znajdujących się w ofercie największych biur podróży w Polsce i co tydzień podaje średnie. Zestawienie obejmuje oferty z wylotem w szczycie sezonu letniego (od 5 do 11 sierpnia). Ceny do najnowszego zestawienia zebrano 26 maja br. i porównano je z cenami dla tego samego okresu wylotów z 16 maja 2024 r. Przygotowano też porównanie cen rok do roku (lato 2024 vs. lato 2023). W tym zestawieniu jako punkt odniesienia przyjęto ceny zebrane 25 maja 2023 r.

Lato 2024 w biurach podróży. Ceny rosną czy maleją?

Z najnowszego zestawienia Traveldaty wynika, że w ostatnim tygodniu średnie ceny wycieczek delikatnie spadły. Grecja potaniałao 113 złotych, Turcja o 60 złotych, Bułgaria o 55 złotych, Egipt o 43 złote. Wzrost o 19 zł zanotowano w przypadku Wysp Kanaryjskich. Jeśli chodzi o bardziej konkretne kierunki, to największy spadek cen (o 320 zł) zanotowano w ofertach wyjazdu na Półwysep Chalcydycki. Potaniał też Zakintos i Teneryfa (kolejno o 236 i 190 złote). Największe wzrosty (o 132 zł) dotyczyły Tunezji kontynentalnej, Fuerteventury (o 122 zł) i Maroka (113 zł).

Wakacje 2024. Średnie ceny wycieczek z ostatnich tygodni

Jak zauważa turystyka.rp.pl, choć średnie ceny wycieczek ostatnio nieco spadły, to jednak jeśli porównamy je z tym, co działo się w ostatnich miesiącach, widać raczej wahania niż jednoznaczny trend. Z drugiej strony jeśli spojrzymy na ostatnie tygodnie, da się zauważyć na przykład, że cena wypoczynku w Egipcie zjechała do poziomu najniższego od kwietnia 2022 roku (!) – 3616 złotych. "Pozostałe kierunki trzymały się wysoko, chociaż widać na wykresie, że Turcja straciła w ostatnich trzech tygodniach 139 złotych (2,7 procent), a Bułgaria 121 złotych (3 procent)" – czytamy.

Z zestawienia Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata wynika, że 26 maja br. średnie ceny wycieczek w najpopularniejsze kierunki, oferowanych przez biura podróży, wyglądały następująco:

Egipt – 3616 zł;

Bułgaria – 3813 zł;

Turcja – 5067 zł;

Wyspy Kanaryjskie – 5646 zł;

Grecja – 5719 zł.

Wakacje 2024 vs wakacje 2023. Jest taniej czy drożej?

Eksperci z Traveldaty porównali też średnie ceny ofert na wakacje 2024 ze średnimi cenami z poprzedniego roku (porównano stawki w 26 maja br. i 25 maja 2023 r.). Okazuje się, że średnia za ten rok jest niższa o 39 zł. Najpopularniejsze kierunki jednak zdrożały - Bułgaria o 98 zł, Turcja o 32 zł, a Grecja o 10 zł. "Tańsze okazały się natomiast wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie, o 53 złote, i do Egiptu - o 369 złotych" – pisze turystyka.rp.pl. "Z mniej uczęszczanych kierunków największe zwyżki cen objęły wyjazdy do Włoch, Albanii, na Maltę i do Hiszpanii kontynentalnej - o 337, 253, 232 i 195 złotych. Zarazem spadły nieco ceny wycieczek na Majorkę i Cypr, o 5 i 50 złotych, a bardziej znacząco do Maroka, Tunezji i Portugalii - o 171, 185 i 193 złote" – czytamy.