Prezydent spotkał się w poniedziałek koło godz. 11 w Pałacu Prezydenckim z rolnikami ze Związku Rolniczego "Orka", którzy protestowali w Sejmie od 9 maja. W ubiegłą środę zakończyli protest.

Reklama

Po spotkaniu Kolarski podkreślił, że spotkanie było rezultatem rozmowy prezydenta z protestującymi, do której doszło w ubiegłą środę w Sejmie. - Tamta rozmowa miała jeden ważny skutek. Ten protest się skończył - stwierdził prezydencki minister. Dodał, że poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się od podziękowań dla Andrzeja Dudy za to, że okazał rolnikom szacunek i że "de facto doprowadził do tego, że po dwóch tygodniach ten dramatyczny protest się zakończył".

Kolarski dodał, że rolnicy byli rozgoryczeni, że nie spotkał się z nimi premier Donald Tusk.

Poinformował też, że Andrzej Duda, na prośbę rolników, podjął decyzję, by przedstawiciel protestujących wszedł w skład działającej przy prezydencie Rady ds. rolnictwa.

Reklama

Zapowiedział, że dojdzie do spotkania szerszej reprezentacji protestujących rolników z członkami Rady ds. rolnictwa.