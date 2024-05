Czy twoje drugie lub kolejne dziecko ma od 12 do 35 miesięcy? Jeśli tak, to masz prawo do ubiegania się o rodzinny kapitał opiekuńczy. Niezależnie od dochodów Twojej rodziny, możesz otrzymać aż 12 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem.