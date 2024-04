Całe gadanie o ściąganiu tego podatku jest nic nie warte, bo ściągalność jest podobna, jak na początku rządów PiS - podkreślił Petru.

Rząd PiS Mateusza Morawieckiego tak walczył z mafią VAT-owską, że mu wyskoczyła luka w ostatnich latach - powiedział polityk Polski 2050.

Mówimy o 40 mld złotych luki w podatku VAT - zaznaczył gość Grzegorza Kępki. - To jest bardzo dużo. Ta luka wzrosła, gdy spadł wzrost gospodarczy - dodał.

Informację o luce skomentował wcześniej premier Morawiecki. Stwierdził on, że "to zabieg fiskalny rządzących, którzy przyspieszyli wypłatę środków podatku VAT doprowadzając do ogromnego spadku dochodów z tego tytułu w 2023 roku". Jak dodał miało to poprawić wynik w 2024 roku.

Luka dotyczy PiS, bo do 13 grudnia rządził tymczasowy gabinet Morawieckiego. W ostatnie dni roku mało można było zrobić - odniósł się to słów byłego premiera polityk Polski 2050.