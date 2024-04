Różnica poparcia jest spora - tani wynajem podoba się 45 procentom ankietowanych, z kolei dopłaty do rat kuszą 29 procent respondentów.

Zwolennicy partii rządzącej za budownictwem socjalnym

Zwolennicy partii rządzącej są wyraźnie za rozwojem budownictwa socjalnego. Z badań wynika, że 60 procent respondentów z tej grupy preferuje wspieranie budowy nowych mieszkań społecznych zamiast wsparcia kredytowego, które popiera tylko 18 procent badanych.

Opcja mieszkań na wynajem jest również popularna wśród wyborców opozycji, gdzie 41 procent z nich, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację, opowiada się za takim rozwiązaniem. Z kolei 35 procent wolałoby dopłaty do rat kredytowych.

6 procent sprzeciwia się jakimkolwiek formom wsparcia, a 17 procent respondentów nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Najwięcej osób popierających dopłaty do kredytów mieszkalnych znajduje się w miastach średniej wielkości, nie w największych aglomeracjach.

"Przegrani w wyścigu po własność"

Mikołaj Lewicki z Uniwersytetu Warszawskiego komentuje, że zainteresowanie alternatywami dla kredytów hipotecznych wzrasta wraz z rosnącymi cenami nieruchomości.

- Rośnie grupa wkurzonych, których nie stać na zakup mieszkania. To przegrani w wyścigu po własność, w którym lokatorzy ścigają się z inwestorami. I zazwyczaj przegrywają, bo nie mają szans na akumulację tak wysokich środków - mówił dziennikarzom ekspert.

Dodał, że ich wynagrodzenia nie rosną wystarczająco szybko, aby mogli sobie pozwolić na zakup mieszkania. Jeśli doda się do tego osoby, które mają trudności ze spłatą kredytu lub wynajmem mieszkania, a także te, które nie kwalifikują się do otrzymania mieszkania komunalnego, okazuje się, że "być może właśnie kończą się czasy chowania głowy w piasek, czyli redukcji polityki mieszkaniowej do dopłat do mieszkań" - ocenił socjolog.

