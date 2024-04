Barski pełnił funkcję doradcy i eksperta resortu od grudnia 2015 roku do lutego 2022 roku. W marcu 2022 roku został powołany na prokuratora krajowego.

Umowy z Dariuszem Barskim

W 2018 roku resort w korespondencji z "Gazetą Wyborczą" przekazał, że "wykonuje on czynności eksperckie i doradcze od grudnia 2015 roku", a forma umowy jest "standardowa i tożsama z umowami tego typu zawieranymi od wielu lat".

Reklama

Wirtualna Polska dotarła do wykazu 16 umów zawieranych przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Barskim. Z dokumentów wynika, że w okresie od grudnia 2015 roku do lutego 2022 roku mógł liczyć na co najmniej 764 832 zł brutto. Przedmiotem umów było głównie "wykonywanie czynności eksperckich i doradczych" oraz "opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych".

Reklama

Audyt w MS

Umowa najniższej wartości wynosi 2700,14 zł, a najwyższej - 79 410 zł - informuje portal.

Według źródeł Wirtualnej Polski w Ministerstwie Sprawiedliwości trwa szczegółowy audyt dotyczący wszystkich umów zawieranych pod rządami Zbigniewa Ziobry.