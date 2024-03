Koreański minister oznajmił, że "dla Polski podjęliśmy decyzję o udzieleniu kredytu na kwotę 10 miliardów dolarów na realizację Umowy Wykonawczej 1, natomiast dla Umów Wykonawczych 2 i 3 dzięki nowemu prawu będziemy mieli większe wsparcie finansowe ze strony koreańskiego Eximbanku".

Reklama

Dodatkowe miliardy pożyczki dla Polski

Zgodnie z nowym prawem możemy udzielić Polsce pożyczki w wysokości 8,5 miliarda dolarów. Oznacza to, że wielkość będzie prawie taka sama, jak w Umowie Wykonawczej nr 1. Wierzę, że to wsparcie finansowe i jego dostępność może pomóc w zawarciu następnej umowy i kolejnej - oświadczył Il Sung.

Polityk dodał, że "również koreańskie banki komercyjne, banki prywatne, zgodziły się na konsolidację pewnej formy funduszy, co zapewni dodatkowe 7,5 miliarda dolarów". Jest to zatem bardzo szerokie finansowanie rozwoju współpracy przemysłowo-obronnej pomiędzy naszymi dwoma krajami. Pieniądze te jesteśmy w stanie przeznaczyć na kolejne programy. Są to zatem bardzo dobre decyzje z punktu widzenia postępu naszych programów - skwitował.