Nikolay Kirov podkreśla, że kluczowym odkryciem było zrozumienie, iż wyzwania, z jakimi zmaga się większość liderów, nie wynikają bezpośrednio z aspektów biznesowych. Zamiast tego, są one związane z ludzkimi problemami.Zrozumieliśmy, że na człowieka i biznes należy patrzeć holistycznie - mówi Kirov.

Na początku swojej kariery zawodowej, Kirovowie skupiali się głównie na materialnych aspektach, które często prowadziły do "dziurki od klucza". To symboliczne miejsce, w którym tradycyjne metody i podejścia przestają być skuteczne. Przeciążenie, brak efektywności oraz stres, który towarzyszył im w pracy, wpłynęły negatywnie na ich zdrowie. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zmiana wartości osobistych i sposobu postrzegania świata wokół nas - tłumaczy Kirov.

Nadia Kirova dodaje, że narzędzia, które im pomogły, znajdują się w programach, takich jak "Life and Business Energy Management". Są one również wykorzystywane w programach rozwojowych dla liderów firm oraz na zajęciach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Skupiają się nie tylko na twardych umiejętnościach negocjacyjnych, ale także na pracy z nawykami, przekonaniami, emocjami oraz sposobem komunikacji. To właśnie te elementy pozwalają na holistyczne spojrzenie na człowieka i biznes, co jest kluczowe dla efektywnego funkcjonowania w dzisiejszym świecie biznesu.

Droga do sukcesu? Samoświadomość

W wywiadzie Nikolay Kirov podkreśla znaczenie narzędzi psychometrycznych, kwestionariuszy obserwacyjnych oraz procesów mentoringu i coachingu w budowaniu samoświadomości uczestników. Okazuje się, że droga, którą podążamy, nie jest wyłącznie kwestią naszej intuicji i doświadczenia – badanie Korn Ferry Institute przeprowadzone w 486 spółkach giełdowych pokazało, iż te o najlepszych wynikach finansowych wyróżniają się pracownikami o wysokim poziomie samoświadomości- mówi. Współcześni liderzy muszą więc rozwijać tę kluczową metakompetencję, aby efektywnie funkcjonować w XXI wieku.

Projekt LifeEnergy.pl, wprowadzony przez Kirov.pl ponad dekadę temu, ma być odpowiedzią na tę potrzebę. Dzięki niemu uczestnicy programów mogą świadomie pracować nad swoją samoświadomością, co przekłada się na ich rozwój osobisty i zawodowy.

Nadia Kirova dodaje, że oprócz indywidualnej samoświadomości, praca nad kulturą organizacyjną jest kluczowym wyzwaniem dla efektywnych organizacji. Kultura organizacyjna, jako nośnik wartości, wpływa na relacje między ludźmi w firmie. Im bardziej zróżnicowane wartości, tym większy potencjał do konfliktów. Liderzy muszą więc aktywnie dyskutować, podejmować decyzje i uspójniać wartości, na których opiera się wspólna praca w organizacji.

Uczmy się nowych umiejętności

W wywiadzie Nikolay Kirov podkreśla, że warto uczyć się nowych umiejętności, które niekoniecznie są bezpośrednio związane z wykonywanym zawodem. Jest to sposób na poszerzenie perspektywy i wpłynie pozytywnie na organizację, którą zarządzają. Podróżujmy, poznając świat poza kurortami, "zanurkujmy" wśród lokalnych społeczności, które pokażą nam inny obraz świata i uczulą na różnorodność. Tylko rozumiejąc różnorodność i zarządzając nią, jesteśmy w stanie budować zdrowe zespoły i organizacje - tłumaczy mówca motywacyjny.

Nadia Kirova dodaje, że liderzy powinni również dbać o swoje ciało.Trudno jest wymagać od siebie bystrości umysłu, gdy ciało jest bolące lub zaniedbane. Liderzy powinni być świadomi tego, jak sami budują swój stres, napięcie i choroby oraz jak to wszystko wpływa na sposób i jakość podejmowanych przez nich decyzji - zaznacza.

Dodatkowo trenerka zachęca do nauki języków obcych. Posługując się kilkoma językami, często widzimy, jak to samo zdarzenie jest inaczej przekazywane i interpretowane w różnych częściach świata. Pokonujmy nawyki – nie dawajmy sobie możliwości wpadania w utarte koleiny życia. Zastanówmy się, co zrobiliśmy ostano nowego albo w innej formie. W ten sposób budujemy nowe ścieżki neuronalne w mózgu i utrzymujemy swoją sprawność intelektualną na długie lata - tłumaczy.

