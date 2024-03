Jeżeli klienci wycofują zlecenia z powodu niejasnej sytuacji, to oznacza to dalszą degradację. To już jest przedostatni krąg piekła. Dlatego apeluję do wszystkich zainteresowanych stron: czas na działanie i decyzje – mówi w money.pl Kuraszkiewicz.

Apel do rządu ws. Rafako

Prezes firmy omawia obecną kondycję firmy i wyraża obawy, co do jej możliwego dalszego pogorszenia.

Mówię to z pełnym przekonaniem. Uratowanie Rafako w sensie biznesowym i finansowym powinno leżeć w interesie wierzycieli znacznie bardziej niż jej upadłość. Więcej na tym uzyskają, niż gdyby Rafako zostało bankrutem– mówi były prezes Banku Pocztowego.

Jest rozwiązanie?

Według zarządu, jedynym rozwiązaniem dla poprawy sytuacji Rafako jest przekształcenie zobowiązań w kapitał - informuje portal.

Agencja Rozwoju Przemysłu ma narzędzia i będzie w stanie pomóc nam stanąć na nogi. Wiem, że wniosek o zgodę na konwersję jest już w ministerstwie. Czekamy na decyzję. Spółka nie ma możliwości, żeby metodami operacyjnymi, bez oddłużenia – czyli de facto konwersji – wyjść na prostą. Pierwszy warunek został spełniony - zostały przyjęte uchwały, które dają możliwość bezwarunkowej konwersji - wyjaśnia Kuraszkiewicz.

Dlatego apeluję do wszystkich zainteresowanych stron: czas na działanie i decyzje. Marzec to jeden z ostatnich miesięcy, kiedy możemy niejako bezstratnie przejść przez proces uzdrowienia Rafako- tłumaczy prezes firmy.