Cameron na wspólnej konferencji z Sikorskim podkreślił, że Polska i Wielka Brytania mają wolę polityczną do wspierania walczącej z Rosją Ukrainy i zrobią wszystko, aby przekonać do takiego wsparcia inne państwa.

Cameron o pakiecie pomocy dla Ukrainy

Z uwagi na siłę i potęgę USA bardzo nam zależy, żeby Kongres amerykański też zatwierdził pakiet pomocy, aby wesprzeć Ukrainę finansowo, ale przede wszystkim militarnie w tych nadchodzących miesiącach - powiedział brytyjski minister.

Według Camerona obecnej sytuacji przyglądają się wszystkie kraje na świecie, w tym Chiny czy Iran, "aby sprawdzić, czy my, jako kraje zachodnie, jesteśmy wiarygodnymi sojusznikami".

Apel Sikorskiego

Apel uzupełnił polski minister. Chcę, żeby państwo to potraktowali jako nasz wspólny apel do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i osobiście do pana marszałka Mike'a Johnsona, aby poddał pod głosowanie pakiet pomocy dla Ukrainy. To jest (...) epokowa decyzja, która wpłynie na wiarygodność amerykańską na całym globie - powiedział Sikorski.

Brytyjski minister podkreślał też potrzebę wzmacniania NATO, którego jego zdaniem jest kluczowe dla bezpieczeństwa nie tylko europejskiego, lecz także globalnego.

Cieszymy się, że Finlandia dołączyła do NATO. Czekamy, aż Szwecja dołączy do NATO. Apelujemy do Węgier, aby możliwie jak najszybciej do tego doprowadziły - powiedział Cameron.