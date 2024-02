W styczniu stopa bezrobocia zarejestrowanego osiągnęła poziom 5,4 proc., co oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu do grudnia 2023 roku - takie są początkowe dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym samym miesiącu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 96,4 tysiąca wolnych miejsc pracy i możliwości aktywizacji zawodowej.