Kłopoty Neonetu. Firma przechodzi proces restrukturyzacji

NeoNet to jedna z największych w Polsce sieci elektromarketów. Należy do spółki Neonet SA (obecnie: Neonet SA w restrukturyzacji) wywodzącej się z Wrocławia. O jej problemach zrobiło się głośno na przełomie listopada i grudnia 2023 r. Komentatorzy wskazywali wówczas, że jest to spore zaskoczenie, ponieważ jeszcze w połowie 2023 r. firma zapowiadała otwieranie kolejnych sklepów. Ostatni komunikat o pojawieniu się nowej placówki pochodził z końca listopada 2023 r.

Również pod koniec listopada spółka złożyła jednak do sądu dwa wnioski, jeden o wszczęcie postępowania sanacyjnego, drugi o wszczęcie postępowania upadłościowego. "Krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między Spółką a jej kontrahentami. Spółka nie zakłada, aby do tej sytuacji miało dojść, natomiast z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli Spółki, Zarząd NEONET S.A. podjął decyzję o złożeniu obu wniosków" – czytamy w komunikacie Neonetu.

Ostatecznie na początku grudnia firma poinformowała, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 1 grudnia 2023 r. jest w trakcie procesu restrukturyzacji, "którego celem jest jak najszybsze poprawienie sytuacji przedsiębiorstwa i zapewnienie Spółce stabilizacji na przyszłość".

Likwidacja 26 marketów NeoNet. "Pracownicy (…) zostali poinformowani"

W komunikacie z 19 stycznia br. zarząd spółki zapowiedział, że w ramach restrukturyzacji planowanych do zamknięcia do końca lutego lub już zamkniętych jest łącznie 26 sklepów. "Pracownicy likwidowanych sklepów z którymi zostanie zakończona współpraca zostali poinformowani o planowanych krokach, a także przysługujących im możliwościach i programach wspierających" – czytamy.

Wśród nich spółka wymienia m.in. zagwarantowane odprawy, których wysokość będzie uzależniona od stażu pracy oraz dodatkowy pakiet wsparcia w ramach współpracy z powiatowymi urzędami pracy. "Dodatkowo dział HR NEONET poleci wytypowanych pracowników firmom rekrutacyjnym, aby jak najszybciej włączyć te osoby w rynek pracy w branży retail" – informuje spółka.

Z wcześniejszego komunikatu firmy wynika, że zwolnienia planowane są w centrali. "NEONET S.A. zatrudnia w centrali 377 pracowników w pięciu grupach zawodowych. Wszystkie grupy zostały uwzględnione w planach redukcji etatów, a łączna liczba pracowników objętych programem grupowych zwolnień sięgnie 80-100 osób" – czytamy.

Likwidacja 26 sklepów NeoNet. Lista placówek

Likwidowane sklepy NeoNet mieszczą się w różnych częściach Polski. Oto ich lista:

Kolista 23, 43-300 Bielsko Biała;

Kościuszki 12, 48-340 Głuchołazy;

Jana Pawła II 2, 16-400 Suwałki;

Rzemieślnicza 8a, 56-400 Oleśnica;

Partyzantów 2, 24-100 Puławy;

Żeromskiego 2, 34-300 Żywiec;

Łąkowa 5, 16-100 Sokółka;

Wojska Polskiego 80J, 58-150 Strzegom;

Legionów 8, 22-400 Zamość;

Warszawska 122, 05-092 Łomianki;

Kopernika 4, 84-100 Puck;

Warszawska 2H, 82-100 Nowy Dwór;

Rzemieślnicza 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;

Raciborska 144, 44-280 Rydułtowy;

Plac Szarych Szeregów 1, 59-800 Lubań;

Czekoladowa 7-9, 55-040 Kobierzyce - Bielany Wrocławskie;

Bielska 24A, 43-200 Pszczyna;

Zwycięstwa 12, 19-400 Olecko;

Dworcowa 3, 22-500 Hrubieszów;

Żeromskiego 19, 14-500 Braniewo;

Kopalniana 4A, 59-320 Polkowice;

Ziemiańska 1, 16-300 Augustów;

Andersa 4, 42-160 Krzepice;

Czarnieckiego 8, 28-230 Połaniec;

Elektrowniana 1, 37-500 Jarosław;

Gałczyńskiego 40, 95-100 Zgierz.

Zamkniecie sklepów NEoNet. Informacja dla klientów

Spółka uspokaja, że "proces restrukturyzacyjny w dalszym ciągu nie wpływa i nie wpłynie na trwające i przyszłe procesy zakupowe Klientów sieci NEONET" - czytamy. Jeżeli klient nabył produkt w likwidowanym sklepie, ma do dyspozycji kilka możliwości zgłoszenia reklamacji. M.in. możliwość złożenia reklamacji w dowolnym sklepie NeoNet. "Jeżeli w toku realizacji reklamacji podjęta zostanie decyzja o zabraniu sprzętu, wówczas to NEONET zajmuje się całym procesem odbioru urządzenia od Klienta a następnie zwrotu urządzenia pod wskazany adres" - informuje spółka.