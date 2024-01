Wywodząca się z Polski organizacja wesprze rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w całej Europie.

Podczas briefingu prasowego zorganizowanym we Three Seas New Opportunities Hub w Davos, towarzyszącym Światowemu Forum Ekonomicznemu, ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) poinformował o otworzeniu przedstawicielstwa w Brukseli.

Związek jest organizacją reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Zrzesza 250 największych firm z branży, która zatrudnia w naszym kraju już ponad 450 tys. osób i należy do wiodących w gospodarce. Jak podaje ABSL, w Polsce działa 1803 centrów usług BPO (Business Process Outsourcing), SSC/GBS (Shared Services Centre/Global Business Services), IT, R&D (Research&Development). Jak wylicza organizacja szacunkowa wartość eksportu usług biznesowych opartych na wiedzy w 2022 roku wyniosła w Polsce 30 mld dolarów a udział sektora w PKB sięga 4,5 proc. W Polsce w nowoczesne usługi biznesowe zainwestowały największe globalne koncerny. ABSL w Europie tworzy sieć siostrzanych organizacji działających w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Węgrzech, Łotwie, Mołdawii, Polsce, Rumunii oraz regionie DACH (Austria, Niemcy, Szwajcaria). Nowa forma i przedstawicielstwo w Brukseli ma na celu ułatwienie oraz wzmocnienie rozwoju sektora poprzez wspieranie współpracy między innymi z kluczowymi interesariuszami oraz instytucjami UE, przyciąganiu inwestycji i tworzenie korzystnych warunków gospodarczych dla zrównoważonego rozwoju, mowa jest również o sprzyjającym otoczenia regulacyjnego. Celem ABSL jest rozwijanie, kierowanie i organizowanie lepszej współpracy między interesariuszami w celu dalszego wzrostu, rozwoju i odporności sektora, jego firm członkowskich oraz kluczowych partnerów. Kluczowe jest popieranie wspólnych celów, tematów i priorytetów poprzez jednoczenie liderów sektora; organizowanie wspólnych inicjatyw, projektów, programów i działań; oraz ostatecznie ułatwianie działań, które przyczynią się do jeszcze bardziej dynamicznego wzrostu sektora i interesów jego interesariuszy – mówi Jacek Levernes, prezes ABSL. ABSL został utworzony 15 lat temu w Polsce, teraz jest obecny w 12 krajach w Europie. Rozwój organizacji szedł w parze z rozwojem całej branży. Jak podaje ABSL, w całej Europie w sektorze usług biznesowych pracuje prawie 40 mln ludzi, czyli około 20 proc. wszystkich pracowników na Starym Kontynencie. Organizacja prognozuje, że liczba ta będzie rosła o 4 proc. rocznie i do 2030 roku osiągnie wartość 50 milionów. To jeden z powodów wzmocnienia obecności ABSL w Europie.