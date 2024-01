Chociaż banknoty będą sprzedawane za trzy euro, nie będą one akceptowane jako środek płatniczy. Mimo to, ich wartość dla kolekcjonerów może szybko wzrosnąć do kilku tysięcy euro. Wydrukowanych zostanie tylko 3 tysiące egzemplarzy, każdy z unikalnym numerem. Banknoty będą wyposażone w różne zabezpieczenia, aby zapobiec próbom fałszerstw - informują francuskie media.

Banknoty 0 euro

Na tle mapy Francji ukazane są sceny symbolizujące różne wydarzenia historyczne. Zobaczyć można tam obrazy ilustrujące sabotaż przeprowadzany przez ruch oporu w czasie niemieckiej okupacji, wsparcie udzielane przez aliantów, moment wyzwolenia, a także odniesienie do apelu generała De Gaulle’a z 18 czerwca. Na mapie widnieją również słowa: "Honor dla mężczyzn i kobiet wszystkich narodów, którzy zjednoczyli się, aby wyzwolić nasz kraj"

Sprzedaż banknotów

Pierwsze 500 egzemplarzy tych wyjątkowych banknotów zostanie sprzedanych na Targach Numizmatycznych w Isle we Francji w przyszłym miesiącu. Reszta będzie dostępna do zakupu podczas obchodów 80. rocznicy lądowania aliantów, które odbędą się w czerwcu w Normandii, z udziałem wielu zagranicznych liderów.