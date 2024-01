Katarzyna Lubnauer dodała, że jest to pomysł KO, któremu Lewica jest przeciwna.

Kredyt 0 procent na pierwsze mieszkanie

Donald Tusk w trakcie swojej podróży po Polsce podczas kampanii wyborczej na spotkaniu z mieszkańcami Pabianic przedstawił propozycje dotyczące rynku mieszkaniowego. Premier mówił, że "chce wprowadzić kredyt 0 procent dla osób kupujących pierwsze mieszkanie oraz dopłatę 600 zł do czynszu". To polityka, która sprawi, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem - podkreślił.

Tusk: Nie mamy zamiaru za darmo rozdawać mieszkań

Niektórzy mówią, że to lewicowe hasło. Nie, to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To elementarna przyzwoitość - oceniał szef PO. Nikt nie ma zamiaru za darmo rozdawać mieszkań, ale każda polska rodzina ma prawo do posiadania mieszkania - komentował.

Ten program miałby być dostępny dla osób, które nie przekroczyły 45. roku życia i nie są właścicielami żadnej nieruchomości.

Jeśli wzięliście kredyt na pół miliona złotych na mieszkanie o powierzchni 60 metrów kwadratowych na 25 lat, to rata wynosi pewnie około 4 tys. zł, może 4,2 tys. zł. Przez długie lata spłacacie odsetki, nie dotykając zasadniczego kapitału - stwierdził premier. Wprowadzenie kredytu 0 procent będzie oznaczało ratę w wysokości ok. 1,7 tys. zł i to będzie spłata kapitału, a nie niekończących się odsetek - dodał lider PO.