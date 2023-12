Podczas wygłoszonego we wtorek exposé w Sejmie premier Tusk przypomniał o tzw. 100 konkretach – propozycjach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. "Cała Polska zna te konkrety, cała Polska będzie nas z tego rozliczała, nie boję się tego. W imieniu całego przyszłego rządu mogę powiedzieć – nie obawiamy się żadnej z tej obietnic, zostaną zrealizowane - zadeklarował.

Reklama

Druga waloryzacja

Odchodząca ekipa straszyła Polaków: "o, przyjdą nowi, wszystko zabiorą". (...) Długie godziny siedzieliśmy, by ta obietnica stała się gwarancją: nic, co było dane przez lata, co jest uprawnieniem polskich obywateli, nie zostanie zabrane - podkreślił.

Reklama

Jak mówił Tusk, to nie wystarczy. Tak jak obiecaliśmy - wprowadzimy natychmiast drugą w ciągu roku waloryzację rent i emerytur wtedy, kiedy inflacja będzie przekraczała 5 proc. - zadeklarował.

Będą "babciowe" i Aktywna Mama

Śmialiście się z +babciowego+ – będzie +babciowe+. W ramach programu Aktywna Mama wypłacimy każdej mamie, każdej rodzinie, wszystkim rodzicom, którzy potrzebują pomocy na opiekę nad swoim maleństwem 1500 zł miesięcznie - dodał, podkreślając, że to tylko przykłady.

Podwyżki dla nauczycieli

Reklama

Wynagrodzenia dla nauczycieli wzrosną o 30 proc. - i ten wzrost będzie od 1 stycznia, dla całej sfery budżetowej o 20 proc - zapowiedział premier Donald Tusk.

Kasowy PIT i urlop dla przedsiębiorców

Koalicja 15 października ma już gotowe projekty i plan działania, aby natychmiast wprowadzić te z postulatów, jak np. kasowy PIT, czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymanie środków z tytułu zapłaconej faktury, a nie samej faktury - powiedział Tusk w Sejmie.

Zapowiedział też "urlop dla przedsiębiorców" - odstąpienie od płacenia składki, kiedy ich działalność gospodarcza nie jest aktywna. Ograniczeniu ulegnie także czas kontroli mikroprzedsiębiorców, zapowiedział Tusk