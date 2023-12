"Na moje polecenie Minister Finansów podpisze rozporządzenie w sprawie 0 proc. VAT na żywność w I kwartale 2024 roku" - zapowiadał Morawiecki w czwartek wieczorem na Facebooku.

Reklama

Podpisana przez ministra Andrzeja Kosztowniaka rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w sobotę po południu. Jak czytamy we wprowadzonych przepisach, "do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0 proc. stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych" wymienionych w odpowiedniej ustawie.

"Minister Finansów podpisał właśnie na moje polecenie rozporządzenie VAT 0 proc. na żywność. To oszczędność na zakupach dla milionów polskich rodzin” – przekazał szef rządu na platformie X. "Tak wygląda skuteczna i ambitna polityka" - dodał.

Reklama

Zapowiadane w Sejmie

Przedłużenie obowiązywania zerowej stawki VAT na żywność na kolejny kwartał Morawiecki zapowiedział podczas debaty w Sejmie. 20 listopada posłowie PiS wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładający przedłużenie zerowego VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 roku.

Grupa posłów PiS zaproponowała przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Słyszałem z tej izby, że gdybyśmy naprawdę chcieli to zrobić, to byśmy przyjęli rozporządzenie, bo wy nie zdążycie tego zrobić. Widzę teraz, że chcecie, aby żywność była droższa, aby ta ustawa zaproponowana przez PiS nie przeszła - mówił premier Morawiecki, kierując się do polityków opozycji w Sejmie.

Zdecydowałem o tym, że jutro lub pojutrze będziemy pracować do samego końca; podpiszemy rozporządzenie o zerowym VAT-cie na żywność. Na wszelki wypadek, gdybyście przypadkiem chcieli się wycofać z tego - zadeklarował premier.

Reklama

Jak stwierdził, w pierwszej kolejności przez Sejm "powinno być przyjmowanie to, co korzystne dla Polaków". - Realna tarcza energetyczna, zerowy VAT na żywność i realne wakacje kredytowe, z których będzie mógł skorzystać przynajmniej milion Polaków, a może i więcej; zachęcam, by te wakacje kredytowe był jak najbardziej szczodre. To są najważniejsze realne sprawy, a nie czekanie na jakiś "srebrny guzik" czy licytowanie się tym, kto powiedział jakiś lepszy żarcik - powiedział premier.

Zerowa stawka VAT na żywność

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą ze wzrostu cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę. Zerowa stawka obowiązuje do końca bieżącego roku.

W środę premier Mateusz Morawiecki zamieścił na ten temat nagranie w mediach społecznościowych. "Ustawa o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowa, ale nowa większość sejmowa ma problem z jej przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu" - powiedział w nagraniu. "Wymyśla różne tłumaczenia, na przykład, że nie zabezpieczyliśmy na to pieniędzy w budżecie. To oczywiście nieprawda, bo te pieniądze są" - zapewnił.