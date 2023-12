Jak wynika z oświadczenia Donalda Tuska, w walucie polskiej zgromadził on 112 tysięcy zł. W polu "środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej" widnieje natomiast kwota 285 tysięcy euro. Według obecnego kursu to równowartość ok. 1 231 000 zł. W polu "papiery wartościowe" Donald Tusk wpisał polisę na życie o wartości 300 tysięcy zł i dwie inne polisy o wartości 70 tysięcy zł.

Reklama

W dziele opisującym nieruchomości Tusk napisał "nie dotyczy" w polach, gdzie należy wpisać dom i mieszkanie, gospodarstwo rolne lub inne nieruchomości.

"Nie dotyczy" znalazło się również w polu, w którym posłowie podają uczestnictwo w spółce cywilnej, osobowej spółce handlowej i ewentualną wysokość wniesionych wkładów. Donald Tusk nie posiada także udziałów w spółce handlowej z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorstw, w których uczestniczą takie osoby. Tusk nie posiada także udziałów w innych spółkach handlowych.

Reklama

Emerytura z Brukseli

W formularzu pada też pytanie o "inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć". Tu Donald Tusk wyszczególnił emeryturę, uzyskaną w Komisji Europejskiej. Podane kwoty to: emerytura (z Belgii) w wysokości 1515,03 zł, odsetki z oszczędności: 175 zł, prawa autorskie: 177 791 zł, emerytura z ZUS: 52210,08 zł, praca w EPP: 331 458,68 zł, prawa autorskie za granicą 1145,53 zł, emerytura z Komisji Europejskiej: 65 000 euro - czyli ok. 280 850,33 zł.

Zegarek. Wpisany do oświadczenia

W polu, dotyczącym mienia ruchomego Donald Tusk wpisał "zegarek Grand Seiko GMT z r. 2016 roku". Tego typu zegarek wart jest, jak wynika z cenników - ok. 10 tys. zł.