Müller podkreślił, że "istnieje już mechanizm mrożenia cen energii i gazu, który jest opracowany, a centrum rozliczeniowe tych środków finansowych składa się ze spółek Skarbu Państwa oraz innych spółek".

Muller ostrzega przed projektem PO

Analizując projekt poselski Platformy Obywatelskiej, Müller wyraził swoją obawę o to, że de facto jest to sposób na przygotowanie prywatyzacji Grupy Orlen.Jedną z metod, która była znana, w szczególności z lat 90., z przygotowywania prywatyzacji, było zaniżanie cen spółek na giełdzie stwierdził Müller i zauważył, że patrzy na to z naprawdę dużą troską, bo to niezwykle ważne dla Pomorza.

Müller również podkreślił, że rozwiązanie komisji do spraw badania rosyjskich wpływów w Polsce było złą decyzją. Komisja miała ocenić działalność wszystkich polityków, w tym polityków z ostatnich lat, z rządu, jeśli chodzi o możliwy wpływ rosyjski na tereny Polski. Niestety, wczoraj nowa większość parlamentarna postanowiła w ramach jednej z pierwszych decyzji de facto zlikwidować komisję - ocenił.

"PO metodą na oszusta przemyca te przepisy"

Jeszcze nie przejęli władzy w Polsce, a już składają projekty lobbystyczne na rzecz wielkich, zagranicznych koncernów energetycznych! Pod przykrywką zamrożenia cen za energię raptem na 6 m-cy, na koszt Orlenu, co doprowadziło do wyprowadzenia jednego dnia ze spółki ponad 5 mld zł i spadku notowań giełdowych,

PO metodą na oszusta przemyca przepisy, które mają stworzyć eldorado dla firm budujących farmy wiatrowe - napisał na portalu X Rafał Bochenek.

Zmniejszenie odległości wiatrakow od domów wielo i jednorodzinnych, przymusowe wywłaszczenia prywatnych właścicieli nieruchomości to tylko niektóre ze szkodliwych zapisów w tej ustawie. Kolejny dowód na to, jak bardzo szkodliwa i nieuczciwa koalicja oszustów szykuje się do przejęcia władzy w Polsce! - dodał.