Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Co za ile?

Wrocławski jarmark otworzył się 24 listopada. Wielu osobom tego rodzaju wydarzenie kojarzy się z kubeczkiem grzanego wina. Według informacji "Gazety Wrocławskiej" w 2023 roku zapłacimy za niego od 15 do 19 zł. Ponadto konieczna jest kaucja za kubek w wysokości 20 zł.

Innym popularnym jarmarkowym przysmakiem są pajdy chleba ze smalcem. Według "Gazety Wyborczej" we Wrocławiu zapłacimy za nią 22 zł. Dodatki, takie jak ogórki, kiełbasa czy cebula to koszt 4 zł za każdy z nich.

Reklama

Według danych zawartych w powyższych źródłach za mały oscypek zapłacimy 5 zł, za największe – 50 zł. Na stoiskach dostaniemy także miód – tutaj ceny wahają się (w zależności od pojemności czy rodzaju) od 20 do 12 zł za słoik. Kto ma ochotę na kandyzowane jabłko, zapłaci za nie 15 zł. Szeroki jest wybór lizaków – od najmniejszych po 2 zł do takich za nawet 150 zł. Orzechy prażone kosztują średnio 180 zł za kilogram.

W strefie gastronomicznej warto zwrócić uwagę na to, że wiele cen podawanych jest za 100 gramów, a nie za kilogram. I tak, na wrocławskim jarmarku na przykład za 100 gramów golonki zapłacimy 20 zł.

Reklama

Dwa jarmarki świąteczne w Poznaniu. Jakie ceny?

W Poznaniu działają dwa jarmarki – jeden znajduje się na Placu Wolności, drugi z kolei – na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Poznańskie paragony grozy obiegły internet.

Za grzane wino zapłacimy 18 zł na Placu Wolności, ale jak podaje Onet, już 22 zł na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Gorące kakao to koszt 15 zł. Pajda chleba ze smalcem kosztuje 30 zł. Szaszłyk z dodatkami to z kolei koszty około 55 zł.

Ceny na jarmarku w Katowicach

Jarmark wystartował także w Katowicach. Tutaj według portalu Katowice Nasze Miasto za grzaniec zapłacimy od 18 do 20 zł. Ochotę na coś słodkiego mogą zaspokoić kurtosze kosztujące od 20 do 22 zł. Zdobione pierniczki kupić można za 16 zł za sztukę. 1200 gramów miodu dostaniemy tutaj za 55 zł, a lizaki – od 7 do 15 zł. Na portalu o2 może także przeczytać, że za 6 sztuk pierogów z kapustą i grzybami zapłacimy 22 zł, oscypek z żurawiną to koszt 8 zł.

Jakie ceny w Warszawie? Ile za grzane wino, a ile za oscypka?

25 listopada otwarto również wielki Jarmark Bożonarodzeniowy na Podwalu w Warszawie. Ceny są dla wielu naprawdę zaskakujące. Według portalu o2 i Warszawa Nasze Miasto, koszt grzanego wina zaczyna się od 15 zł za 150 mililitrów, na 30 złotych za 400 mililitrów kończąc, choć dodatkowo płatne są grzańce z dodatkami. Gorąca czekolada kosztuje od 16 do 20 zł. Kurtosze w Warszawie to 25 zł, ale osobno płatne są dodatki. Lizaki kosztują od 5 do 25 zł, pierniczki od 10 zł do nawet 85 zł.

Mały oscypek to około 8 zł, duży – około 15 zł. Zapiekanka krakowska to koszt 30 zł. Pajda ze smalcem bez dodatków kosztuje 20 zł, za dodatki trzeba dopłacić 10 zł. Kto ma ochotę na kiełbaskę z dodatkami, zapłaci za nią 30 zł.

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie. Pierogi czy kromka ze smalcem?

24 listopada rozpoczął się również Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie. Według danych "Gazety Krakowskiej" i Onetu, kto chce się rozgrzać herbatą zimową, zapłaci za nią 20 zł. 200 mililitrów grzanego wina to z kolei koszt 16 zł, choć można także znaleźć stoiska, na których ceny grzanego wina czy piwa rozpoczynają się od 25 zł za 300 mililitrów.

W powyżej wskazanych źródłach możemy także przeczytać, że słynna pajda chleba ze smalcem do20 zł bez dodatków – dodanie do niej ogórka kiszonego to 8 zł, cebuli – 8 zł, a kiełbasy – 12 zł. Kromka ze wszystkimi dodatkami to więc 48 zł. Na jarmarku wypić można też barszcz czerwony za 10 zł. Dostępne są także inne zupy, m.in. pomidorowa za 15 zł, żurek za 25 zł czy barszcz ukraiński za 30 zł. Grillowany oscypek to 7 zł, z dodatkiem żurawiny – 8 zł. 12 sztuk pierogów kosztuje 38 zł (dodatki, takie jak cebula czy śmietana to koszt 7 zł). Za 100 gramów golonki zapłacimy od 20 do 22 zł, 100 gramów szaszłyku to z kolei 22 zł, a 100 gramów kiełbasy – 18 zł.

Świąteczny jarmark w Gdańsku. Ile za grzańca?

W "Dzienniku Bałtyckim" i na portalu Radia ESKA, czytamy, że w Gdańsku na jarmarku rozgrzejemy się grzańcem za 15–16 zł lub gorącą czekoladą za 20 zł. Mała herbata to koszt 12 zł. Kiełbasa z grilla kosztuje około 30 zł. Szaszłyk to koszt średnio 50 zł. Pajda chleba ze smalcem to 10 zł bez dodatków. Za kilka sztuk pierogów z kapustą i grzybami zapłacimy 30 zł.