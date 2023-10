Inflacja CPI w październiku br. spadnie poniżej 7proc. r/r, a jej spadek jest szybki i zgodny z prognozami, ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

[...] dziś spadek inflacji jest szybki i zgodny z naszymi prognozami. Już w październiku przewidujemy inflację poniżej 7 proc. - powiedział Glapiński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Szef banku centralnego wskazał, że polska gospodarka wyszła ze ścieżki wysokiej inflacji, co uzasadnia rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych.

Tak, wyszliśmy z tego bolesnego kłopotu. Dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej kolejna obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt proc. dowodzi, jak dobra jest sytuacja - podkreślił Glapiński.

Podczas konferencji prasowej w poprzednim tygodniu szef NBP powiedział, że inflacja ukształtuje się na poziomie 6-7 proc. na koniec br. oraz 5 proc. około połowy przyszłego roku.

Jak podał kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 8,2 proc. r/r we wrześniu 2023 r., według wstępnych danych, wobec 10,1 proc. r/r w sierpniu.

RPP obniżyła w październiku stopy procentowe o 25 pb - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75 proc., zgodnie z konsensusem oczekiwań rynkowych. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej.