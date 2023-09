Szef rząd na spotkania z mieszkańcami Lubina w woj. dolnośląskim powiedział, że luka vatowska za czasów rządu PO wynosiła 262 mld zł. Jak zauważył, za taką kwotę można wybudować siedem, osiem tysięcy szkół. - W każdym powiecie, w każdej gminie moglibyśmy wybudować po dwie, trzy szkoły znakomicie wyposażone - mówił Morawiecki.

Premier wskazał, że w Polsce jest dziś ponad 5 tys. kilometrów dróg ekspresowych i autostrad. - Za 262 mld zł moglibyśmy mieć drugie tyle. Drugie tyle gdyby ci bandyci z mafii vatowskich nie hulaliby po KPRM w czasach Tuska - dodał.

"Czy gdyby PO była szpitalem…"

Morawiecki pytał też zgormadzonych na spotkaniu, "czy gdyby PO była szpitalem, to czy chcieliby się tam leczyć?". - Czy gdyby PO byłaby warsztatem samochodowym, to czy chcieliby dokonać tam przeglądu samochodowego? Czy jeśli PO byłaby szkołą, to czy chcieliby, aby uczyły się tam ich dzieci? Czy chcecie, aby PO ponownie zajęła się waszym budżetem? - pytał szef rządu. Uczestnicy spotkania odpowiadali chórem "nie".

Ten utracony budżet, to gigantyczna strata dla wszystkich polskich rodzin, tam jest kilka lat 500 plus, tam jest siedem lat trzynastek i czternastek. Czy chcemy, by PO była tym, który zarządza szpitalem czy budżetem? Myślę, że odpowiedź będzie jasna – oświadczył premier.

Piotr Doczekalski