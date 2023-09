Wolt, platforma obecna w ponad 25 krajach, w tym w Polsce, na nowo definiuje dostawy, jakie znamy. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostarczenie pysznego posiłku do domu, czy też o zakupy spożywcze, Wolt oferuje rozwiązanie dostawy, która oszczędza czas i pieniądze. Od jedzenia, artykułów spożywczych i kosmetyków po kwiaty, biżuterię i nie tylko, Wolt dostarcza wszystko, czego potrzebujesz, abyś mógł się zrelaksować i lepiej wykorzystać swój wolny czas.

Najlepsze jest to, że proces jest prosty. Zamówienia można składać za pośrednictwem przyjaznej dla użytkownika aplikacji lub strony internetowej, oferującej płynną nawigację po interfejsie. Co więcej, śledzenie zamówień w czasie rzeczywistym pozwala być zawsze na bieżąco ze statusem dostawy.

Dostawa jedzenia: U podstaw usług dostawy Wolt

Wolt jest najbardziej znany z szybkiej i niezawodnej usługi dostawy jedzenia z rozległej sieci restauracji w każdym mieście, w którym operuje. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na hamburgera, pizzę, sushi czy bardziej egzotyczne potrawy, Wolt zapewnia szybką dostawę z wybranej restauracji. A jeśli nie masz pewności co do tego co akurat w danym momencie przegryźć, możesz przeglądać dania według kategorii takich jak rodzaj kuchni czy typ dania, dzięki czemu możesz wygodnie zawęzić wybór najbardziej odpowiadających Ci restauracji.

W oparciu o swoje preferencje możesz także filtrować i sortować według dań, ceny, ceny dostawy, oceny restauracji i czasu dostawy. Zakładka discovery w łatwy sposób pomoże odnaleźć Ci to, czego szukasz, przy jednoczesnym zaproponowaniu najlepszych ofert promocyjnych.

Usługi retail: Galeria handlowa w aplikacji Wolt

Podczas gdy dostawa jedzenia leży u podstaw usług Wolt, jego mniej znane, ale równie skuteczne usługi dostawy detalicznej obejmują artykuły spożywcze, kosmetyki, artykuły piekarnicze i cukiernicze, biżuterię, artykuły artystyczne i rzemieślnicze i wiele innych. Niezależnie od tego, czy chcesz zaoszczędzić czas w weekend, zamawiając dostawę artykułów spożywczych z supermarketu, czy też ekspresowo potrzebujesz bukietu kwiatów na specjalną okazję, usługi dostaw detalicznych Wolt przynoszą wszystko, czego potrzebujesz, prosto pod Twoje drzwi.

Kolejną zaletą korzystania z usługi dostawy detalicznej Wolt jest oszczędność czasu i możliwość skompletowania wszystkiego z listy zakupów bez wychodzenia z domu. Wolt zapewnia wygodę składania zamówień w jednej aplikacji z wielu sklepów i do tego z dostawą prosto pod drzwi.

Podobnie jak usługa dostawy jedzenia, usługi dostawy detalicznej Wolt umożliwiają filtrowanie i sortowanie według kategorii, ceny, ceny dostawy, oceny sklepu, czasu dostawy i odległości od sklepu, w zależności od wymagań. Możesz także zaoszczędzić pieniądze, korzystając z ofert sklepów lub kodów promocyjnych, aby uzyskać zniżki i bezpłatną dostawę.

Subskrypcja Wolt+: nielimitowane dostawy za 0 zł

Na pewno modele subskrypcyjne nie są Ci obce. Korzystają z nich najpopularniejsze platformy streamingów takie jak Netflix, HBO czy Spotify. Wolt również postanowił wyjść z takim rozwiązaniem do swoich użytkowników. Na czym ono polega? Za miesięczną opłatą 14,99 zł możesz korzystać z nielimitowanych dostaw za 0 zł. Już po kilku zamówieniach zaczynasz realnie oszczędzać. Subskrypcja daje również dostęp do ekskluzywnych promocji przygotowanych specjalnie przez restauracje dla użytkowników Wolt+. A jeśli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej, to skorzystaj z wyjątkowej, ograniczonej czasowo promocji gdzie roczna subskrypcja Wolt+ kosztuje o 45% taniej*.

Karty podarunkowe Wolt: Nowa definicja radości z prezentów

Wolt oferuje również inne wygodne rozwiązanie - karty upominkowe Wolt, które sprawiają, że obdarowywanie bliskich jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz prezentu na ostatnią chwilę, czy nie masz pomysłu, co kupić przyjacielowi lub bliskiej osobie, karty podarunkowe Wolt są doskonałą opcją, ponieważ umożliwiają obdarowanej osobie na zakup tego co akurat uzna za potrzebne. Co więcej, nie trzeba realizować całej wartości karty podarunkowej za jednym razem i można wykorzystać środki wielokrotnie w różnych restauracjach, sklepach lub supermarketach.

Proces zakupu karty podarunkowej jest prosty i wygodny. Wystarczy odwiedzić sklep z kartami podarunkowymi Wolt w aplikacji lub na stronie internetowej, wybrać wartość i dokonać zakupu online. Po zakupie karta podarunkowa wysyłana jest pocztą elektroniczną. Możesz przesłać wiadomość e-mail do odbiorcy lub ją wydrukować i umieścić w ładnej kopercie. Obdarowana osoba może zrealizować kartę, zamawiając ulubiony posiłek, artykuły spożywcze, kwiaty, kosmetyki i wiele więcej.

Wolt: Łączenie lokalnego handlu z klientami

Podczas gdy platforma Wolt ułatwia klientom zamawianie wszystkiego z jednej aplikacji, jednocześnie przynosi korzyści lokalnym handlowcom i użytkownikom aplikacji kurierskiej poprzez zwiększenie sprzedaży i zarobków.

Aby zapewnić płynne doświadczenie, Wolt opracował szeroką gamę technologii obejmujących lokalną logistykę, oprogramowanie detaliczne i rozwiązania finansowe. Misją firmy jest uczynienie miast lepszymi miejscami do życia poprzez połączenie małych przedsiębiorstw z użytkownikami aplikacji kurierskiej i klientami - połączenie, które przynosi korzyści wszystkim. Klienci korzystają z łatwego dostępu do wszystkiego, czego potrzebują w lokalnych restauracjach i sklepach, oszczędzając czas i pieniądze. Małe firmy doświadczają zwiększonej sprzedaży, co pozwala im zatrudniać więcej osób. A użytkownicy aplikacji kurierskiej otrzymują elastyczny sposób zarabiania według własnego uznania.

Wizją Wolt jest zbudowanie cyfrowego centrum handlowego, takiego jak istniejące sklepy stacjonarne, w których wszyscy robimy zakupy. Różnica polega na tym, że możesz robić zakupy w zaciszu własnego domu lub miejsca pracy i szybko otrzymać to, czego potrzebujesz.

Zrównoważone zakupy i dostawy online od Wolt

Jako firma dbająca o klimat, Wolt rekompensuje emisje CO2 związane z dostawami i jest świadomy swojego wpływu na lokalne społeczności i środowisko, stale podejmując działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi. Od identyfikacji obszarów, w których można zmniejszyć emisje, takich jak korzystanie z rowerów i innych niskoemisyjnych pojazdów do dostaw, po wprowadzenie programu pakowania, który umożliwia partnerom restauracji dostęp do niedrogich, zrównoważonych opakowań, Wolt dąży do stworzenia komplementarnego i długoterminowego zrównoważonego modelu pracy, który przynosi korzyści społeczeństwu w każdym mieście.

Gotowy, by doświadczyć magii Wolt? Pobierz aplikację Wolt lub wejdź na stronę internetową, aby zamawiać jedzenie, artykuły spożywcze i prawie wszystko, czego potrzebujesz z lokalnych sklepów, prosto do domu lub miejsca pracy. Co więcej? Nowi użytkownicy w Polsce otrzymują dodatkową korzyść, która pozwala zaoszczędzić 10 zł na pierwszych 6 zamówieniach przy użyciu ekskluzywnego kodu promocyjnego DZIENNIK60. Udanych zakupów!

*Oszczędność wyliczona na podstawie rocznej ceny 99 zł opłaconej z góry, w porównaniu do miesięcznej ceny 14,99 zł płaconej przez 12 miesięcy. Promocja ograniczona czasowo. Subskrypcja nie zwalnia z opłaty serwisowej w wysokości 0,50 zł. Szczegóły dostępne w aplikacji.