Bułgarscy rolnicy protestują przeciwko zniesieniu zakazu importu ukraińskiego zboża, bo boją się, że doprowadzi ich to do bankructwa. Sofia była jedyną stolicą „zbożowej koalicji” – grupy środkowoeuropejskich krajów dotkniętych napływem ziarna z Ukrainy, która w pełni zastosowała się do piątkowej decyzji Komisji Europejskiej o zniesieniu embarga.

Protesty rolników

Kijów w poniedziałek wieczorem zaskarżył Polskę, Słowację i Węgry do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Piąte państwo, Rumunię, Ukraińcy chwalą za „konstruktywne podejście”.

W poniedziałek rolnicy domagający się, by Bułgaria też przedłużyła embargo, zablokowali drogi. Wczoraj zjechali się do Sofii pod siedzibę rządu.

