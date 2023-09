Reklama

Niedostępność niektórych usług banku ING

Planowana niedostępność niektórych usług ING Bank Śląski będzie miała miejsce w nocy z 23 na 24 września 2023. W tym czasie będą przeprowadzane "niezbędne prace serwisowe". Zaplanowane są one od godziny 22:00 w sobotę 23 września do godziny 10:30 w niedzielę 24 września. Jeszcze do godziny 18:00 w sobotę będą księgowane przelewy z karty kredytowej oraz spłaty karty.

Komunikat dla klientów banku ING. Jakie usługi będą niedostępne?

Z powodu trwających około 12 godzin prac serwisowych klienci banku ING będą mieć problem z:

składaniem wniosków w Moim ING i przez stronę internetową banku

obsługą kart w ING Business

korzystaniem z urządzeń gotówkowych takich jak bankomaty i wpłatomaty.

Jak podaje ING Bank Śląski na swojej oficjalnej stronie, nie będzie również możliwości:

zmiany limitów

zamawiania kart płatniczych oraz nadawania im numerów PIN

dodawania i obsługiwania kart w portfelach mobilnych np.; Google Pay

przypisania do telefonu kart w aplikacji Moje ING

wykonania transakcji SWE (System Wypłat Elektronicznych dla klientów ING Business Online)

uruchomienia i zarządzania usługą Visa mobile

wykonywania operacji na rachunku karty kredytowej.

Ponadto w niedzielę 24 września do godziny 4:30 nie będzie możliwości wykonania przelewu na telefon BLIK do innego banku, a także przelewu Express Elixir. Jeśli klient w tym czasie będzie musiał zastrzec kartę, to będzie miał możliwość zrobić to wyłącznie na infolinii banku.