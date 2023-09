We wtorek premier Ukrainy Denys Szmyhal na Telegramie oznajmił, że jeśli Polska i Węgry nie cofną zakazu wwozu ukraińskich produktów rolnych, to Kijów wprowadzi zakaz importu do Ukrainy"niektórych kategorii towarów ze wspomnianych krajów".

Komentując słowa Szmyhala Telus powiedział, że "to jest tylko i wyłącznie wywieranie nacisków". - My się nie poddamy, bo to jest w interesie polskich rolników, a dla nas to jest najważniejsze - zaznaczył.

Szef MRiRW poddał w wątpliwość wprowadzenie zakazu wwozu polskich produktów na Ukrainę. - Myślę, że się tak nie skończy - powiedział dodając, że jest to "kolejne (...) siłowanie się z Polską, żeby Polska zeszła z tej drogi".

"Polska nie zejdzie z tej drogi"

Nawiązując do zakazu przywozu z Ukrainy do Polski produktów rolnych Telus stwierdził, że "Polska nie zejdzie z tej drogi".

Polska będzie dbała o polskich rolników. Będzie dbała o polski interes, o to, żeby to zboże nie jechało. Myślę, że już niejednokrotnie pokazaliśmy, że jesteśmy pod tym względem twardzi, bo to jest ważne i to przynosi dobre owoce - stwierdził Telus.

Po decyzji Komisji Europejskiej, która nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów, Polska, Słowacja i Węgry przedłużyły zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Rumunia z decyzjami w tej kwestii wstrzymuje się do 18 września, czekając na propozycje Kijowa w sprawie środków kontroli eksportu ukraińskiej produkcji rolnej.

W piątek wieczorem na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy do Polski produktów rolnych, m.in. pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku, słonecznika. Rozporządzenie weszło w życie w sobotę 16 września.

Piotr Nowak