W miarę jak nasz rozwijający się rynek stanie się atrakcyjniejszy na tle negatywnych tendencji gospodarczych w wielu krajach, do których ci ludzie woleli wyjeżdżać, ci ludzie będą wracać do domu – powiedział rzecznik Kremla.

Pieskow o problemach Rosji

Ekonomicznie radzimy sobie całkiem nieźle. Zaczęliśmy się rozwijać. Na pewno mamy trudności. Mamy problemy. Nie możemy powstrzymać się od odczuwania tych problemów na sobie, biorąc pod uwagę nieprzyjazną atmosferę wokół nas. Mam na myśli to, co kraje próbują nam zrobić. A mimo to nadal prezentujemy bardzo dobre parametry – podkreślił Pieskow.

Niektórzy Rosjanie woleli pracować za granicą i szukać tam bardziej komfortowych warunków. To normalne – powiedział Pieskow. Ci ludzie, którzy wyjechali będą teraz stopniowo wracać – stwierdził Pieskow.