Po rozmowach z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że Moskwa "nie jest gotowa" do natychmiastowego powrotu do tzw. porozumienia zbożowego - podaje "Ukraińska Prawda". Porozumienie to, które Rosja zerwała w lipcu, było "najważniejszym tematem" rozmów prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana z Władimirem Putinem w Soczi.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział po spotkaniu z Władimirem Putinem w Soczi, że jego zdaniem wkrótce uda się znaleźć rozwiązanie, umożliwiające wznowienie porozumienia zbożowego, dzięki któremu Ukraina mogła bezpiecznie eksportować swoje produkty rolne przez Morze Czarne. Uważamy, że inicjatywę należy kontynuować, eliminując jej niedociągnięcia. W tym kontekście w porozumieniu z ONZ przygotowaliśmy pakiet zawierający nowe sugestie - powiedział Erdogan na konferencji prasowej. Myślę, że postęp jest możliwy. Jako Turcja wierzymy, że w krótkim czasie uda nam się osiągnąć rozwiązanie, które spełni oczekiwania – dodał. Erdogan zaznaczył przy tym, że Ukraina powinna złagodzić swoje stanowisko negocjacyjne wobec Rosji w rozmowach w sprawie wznowienia porozumienia zbożowego. - Ukraina musi szczególnie złagodzić swoje podejście, aby możliwe było podjęcie wspólnych kroków z Rosją – powiedział. Warunki Putina Z kolei Putin oświadczył, że ożywienie inicjatywy zbożowej będzie możliwe, jeśli wszystkie inne ustalenia dotyczące rosyjskiego eksportu zostaną wypełnione. Według prezydenta Rosji Zachód w dalszym ciągu ogranicza rosyjski eksport produktów rolnych i amoniaku. Moskwa domaga się też zniesienia sankcji i innych ograniczeń. Będziemy gotowi rozważyć możliwość wznowienia umowy zbożowej i dzisiaj ponownie powiedziałem, że zrobimy to, gdy tylko wszystkie porozumienia w sprawie zniesienia ograniczeń w eksporcie rosyjskich produktów rolnych zostaną w pełni wdrożone – zapowiedział Putin. W poprzednich dniach media informowały, że Erdogan spróbuje przekonać Putina do wznowienia porozumienia zbożowego. Rozmowy przywódców poprzedziło spotkanie szefów dyplomacji Rosji i Turcji w Moskwie. Turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan przekazał, że Kreml uzależnia powrót do umowy zbożowej od tego, czy strona rosyjska będzie mogła eksportować własną żywność i nawozy. W połowie lipca br. Rosja wprowadziła de facto blokadę portów Ukrainy, wycofując się z umowy o eksporcie zboża z tego kraju przez Morze Czarne. Porozumienie zawarte pod auspicjami ONZ i umożliwiające Kijowowi eksport produktów żywnościowych obowiązywało od lipca 2022 roku. Po odstąpieniu od umowy Rosjanie zintensyfikowali ataki na infrastrukturę portową Ukrainy. W nocy z niedzieli na poniedziałek, kilka godzin przez początkiem rozmów Putina z Erdoganem w Soczi, siły agresora ostrzelały, po raz kolejny w ostatnich tygodniach, jeden z głównych ukraińskich portów eksportujących zboże - Izmaił nad Dunajem.