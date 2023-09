"Każdy dzień wojny z Rosją to dla naszego kraju wydatek w wysokości około 100 mln dolarów. Są to koszty ponoszone głównie przez obywateli, którzy płacą podatki, ponieważ łączny udział wolontariuszy w finansowaniu sił zbrojnych to zaledwie około 3 proc." - powiadomił w poniedziałek ustępujący minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Jego zdaniem właśnie dlatego pretensje wobec państwa nie są uzasadnione. Reklama Reznikow: Nie, tak to nie działa Wszyscy, od przedstawicieli administracji prezydenta do władz lokalnych, słyszą, że wydatki na wojnę pokrywają głównie wolontariusze. Nie, to tak nie działa - powiedział Reznikow w wywiadzie dla agencji Ukrinform. Reklama Szef ukraińskiego MON Reznikow odchodzi po 550 dniach. Oto kto go zastąpi Zobacz również Szacunkowa wartość pomocy wojskowej, którą władze w Kijowie otrzymały od zachodnich partnerów od początku rosyjskiej inwazji, wynosi prawie 100 mld dolarów - przekazał Ukrinform w niedzielę, również powołując się na Reznikowa. Jak podkreślono, niemal 60 mld dolarów z tej kwoty przekazały Ukrainie Stany Zjednoczone. Minister obrony Ukrainy odchodzi W poniedziałek Reznikow złożył w ukraińskim parlamencie (Radzie Najwyższej) prośbę o odwołanie z funkcji. Dzień wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że na czele resortu obrony stanie Rustem Umierow, dotychczasowy szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. 41-letni urzędnik, z pochodzenia Tatar krymski, uczestniczył w ostatnich miesiącach w kluczowych negocjacjach z Rosją, dotyczących m.in. eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne i wymian jeńców. Paweł Auguff Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję