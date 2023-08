Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP w środę na Twitterze odniósł się do niemieckich publikacji na temat katastrofy w Odrze oceniając, że działania informacyjne wokół Odry mają drugie dno.

Nie ustają działania informacyjne podmiotów niemieckich wobec Polski. Kolejna publikacja dotycząca sytuacji na Odrze realizuje działania mające na celu wywarcie wpływu na projekty modernizacyjne realizowane w Polsce - poinformował Żaryn.

"Wydźwięk tekstu sugeruje…"

Dodał, że w obszernym tekście przywołuje się opinie różnych polskich aktywistów i polityków, którzy omawiają sytuację na Odrze. Wydźwięk tekstu sugeruje, że w Polsce prowadzone są działania mające na celu trucie rzeki, na co przyzwalają władze - napisał. Jednocześnie analiza przekazu prowadzić ma do wniosku, że jedynym ratunkiem dla rzeki jest ustanowienie parku krajobrazowego. W istocie oznaczałoby to zakaz prowadzenia projektów modernizacyjnych - podkreślił.

W ocenie Żarynakolejny raz niemieckie działania informacyjne zmierzają do wywarcia nacisku na polskie inwestycje, które mogą w rezultacie prowadzić do powstania konkurencji wobec niemieckich podmiotów. Kampanie informacyjne służą realizowaniu nacisków sprzecznych z interesami RP - czytamy we wpisie.

autor: Marcin Chomiuk