Poproszony o komentarz do propozycji sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa odrzekł, że "list pana Guterresa do Władimira Putna po raz kolejny nakreślił pewien plan działania i obietnicę, że pewnego dnia możliwe będzie wypełnienie rosyjskiej części tych porozumień". Dodał jednak: - Niestety, w tej chwili nie można wrócić do tej umowy, ponieważ nie była ona realizowana.

Reklama

Prezydent Putin dał jasno do zrozumienia, że Rosja jest gotowa natychmiast wznowić umowę, gdy tylko zostaną spełnione warunki - podkreślił Pieskow.

Reklama

W lipcu 2022 roku przedstawiciele Ukrainy i Rosji zawarli z Turcją i ONZ umowy, odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty czarnomorskie. Celem porozumienia było zagwarantowanie bezpiecznych korytarzy morskich do trzech ukraińskich portów: Odessy, Czarnomorska i Piwdennego.

Porozumienie było kilkakrotnie przedłużane. Po ostatnim takim przedłużeniu terminem wygaśnięcia umowy była data 17 lipca. Tego dnia Rosja odmówiła dalszego udziału w inicjatywie, ponieważ pozostałe strony - jak stwierdzono - nie wypełniły swoich zobowiązań w tej części porozumienia, która dotyczyła dostaw rosyjskich produktów na rynek światowy. Putin zapewnił wówczas, że Moskwa może wznowić umowę zbożową, jeśli wszystkie złożone jej obietnice zostaną w pełni spełnione.